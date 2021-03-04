Bu insanlar nereye bakıyor?

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HaberlerTeknolojiCihazYeni nesil AR özellikli akıllı gözlüklerini tanıttı - Haberler
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4. nesil akıllı gözlükleriyle her yeri ekrana çevirecek

Japon teknoloji şirketi, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından dördüncü nesil akıllı gözlük modellerini tanıttı. Artırılmış gerçeklik özellikli gözlükler, görüntüyü geniş bir ekran gibi şeffaf bir gözlük camına yansıtıyor. Monitör ihtiyacı duymaksızın, her yeri ekrana çeviren akıllı gözlüklerin, müzeler, tema parklar, sinemalar ve sağlık sektöründe ameliyatlarda kullanılması planlanıyor. İşte Epson'un Moverio BT-40 ve BT-40S adıyla tanıttığı gözlüklerin dikkat çeken özellikleri...

Yeni nesil AR özellikli akıllı gözlüklerini tanıttı - Haberler
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HABERTURK.COM

Japonya merkezli global teknoloji şirketi Epson, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından dördüncü nesil artırılmış gerçeklik özellikli akıllı gözlüklerini tanıttı.

Moverio BT-40 ve BT-40S, şeffaf Si-OLED özelliğiyle bağlı cihazlar için bir dev bir monitör olarak kullanılabiliyor. Bunu da görüntüyü şeffaf gözlük camına yansıtarak gerçekleştiriyor. Moverio BT-40 ve BT40S’nin, müzeler, tema parklar, sinemalar ve sağlık sektöründe ameliyatlarda kullanılması hedefleniyor.

BT-40 ve BT-40S akıllı gözlüklerini içeren yeni Moverio serisi, kullanıcılara daha geniş bir görüş alanı, artırılmış FULL HD ekran çözünürlüğü, yüksek kontrast, gelişmiş bağlantı ve daha rahat ayarlanabilir tasarım dâhil olmak üzere bir dizi geliştirmeyi içeriyor.

HER YER EKRAN…

Moverio BT-40, USB Type-C bağlantısıyla donatılmış olarak geliyor. Bu da akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi çeşitli uyumlu cihazlara bağlanabilmesi anlamına geliyor. Kişisel kullanım için harici bir monitöre veya projeksiyona benzer şekilde ikincil veya genişletilmiş bir ekran olarak kullanılabiliyor.

Moverio BT-40, gizliliğin ve konforun önemli olduğu kamuya açık alanlarda çalışan ofis dışı kullanıcılar için yalnızca kullanıcı tarafından görülebilen geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunuyor.

KAMERA VE EL FENERİ DE VAR

Yeni Moverio BT-40S, özel yazılım entegrasyonu için Android üzerinden çalışan bir Akıllı Kontrolör seçeneği içeriyor. Moverio Akıllı Kontrolör, Google Play ile uyumlu ve çeşitli ticari uygulamalar için özel olarak üretildi.

Entegre dokunmatik ekran, özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri, 2 TB'a kadar genişletilebilir bellek ve dayanıklılık için IPx2 derecesine sahip. Kumanda; dâhili Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pusula, ivmeölçer, jiroskop, kamera, el feneri, mikrofon ve ses jakı içeriyor. Gözlükte ayrıca, 5 saate kadar video oynatma özelliğine sahip şarj edilebilir pil de bulunuyor.

NERELERDE KULLANILABİLİR?

AR veya yerleşik bir kamera kullanarak algılamaya gerek kalmadan deneyim sunan şeffaf akıllı gözlüklerin özellikle ziyaretçi deneyimleri, sağlık ve görsel sanatlarda şu gibi uygulama alanlarında kullanılması planlanıyor:

Müzeler, tema parkları, tarihi alanlar ve diğer turistik yerler… Alt yazı çözümleriyle izleyici deneyimini ve erişilebilirliğini artırmak isteyen tiyatrolar ve sinemalar… Diş tarama çözümlerinden faydalanacak diş uygulamaları ve ameliyatlar…

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Epson’un tanıttığı dördüncü nesil artırılmış gerçeklik özellikli akıllı gözlüklerin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • Artırılmış ekran çözünürlüğü - Full HD 1080p (1920 x 1080)
  • Daha geniş 34 derece görüş alanı (FOV) - 5 metre mesafeden 120 inç ekrana eşdeğer
  • Kullanılmayan ekran alanının şeffaf görünmesi anlamına gelen 500.000:1 kontrast oranı
  • Kullanıcı konforu için gelişmiş ağırlık dağılımı ve isteğe bağlı burun pedlerine sahip yeni kulaklık tasarımı
  • Gözlük tarzı form faktörü ve isteğe bağlı koyu tonlarla geliştirilmiş estetik tasarım
  • Harici cihazlara bağlantı için USB Type-C bağlantısı.
  • Binoküler, şeffaf, Si-OLED ekran

‘PANDEMİDE DAHA FAZLA GELİŞTİ’

Epson Avrupa Yeni Pazar Geliştirme Başkanı Valerie Riffaud-Cangelosi, yeni modeller hakkında şunları söyledi:

“10 yıldır artırılmış gerçeklik (AR) alanındayız. Son 2 yıl içinde Moverio'nun gerçek ve pratik kullanım durumlarında önemli bir artışa tanık olduk ve teknolojimiz olgunlaştı. Pandemi, daha iyi operasyonel verimlilik, daha düşük maliyetler ve daha düşük karbon ayak izi sağlamak için uzaktan iletişimi geliştirerek birçok uygulamayı hızlandırdı. BT-40S ve BT-40 gibi en yeni ürünler, kullanıcılar daha fazla görüş alanı, bağlantı, çözünürlük ve kontrast gibi gelişmiş özelliklerden yararlandıkça daha da fazla uygulamanın piyasaya sürülmesini sağlayacak.”

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