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Dijitalleşen satın alma alışkanlıkları ile hayatımıza giren yeni nesil hediye kavramı yeni iş fikirleri doğurmaya devam ediyor. Son olarak 2020’nin sonunda kullanıcıyla buluşan ve müzisyen, futbolcu ve içerik üreticisi ünlüler aracılığıyla kişiye özel kutlama mesajları sunan online hediye platformu Popile, 1.52 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre fikir aşamasından bu yana kendi kaynaklarıyla ilerleyen girişim, yurt dışı merkezli 9 yatırımcının desteği ile tohum finansman turunu tamamladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Popile Kurucu Ortağı Ertuğrul Uçar, "Bundan bir yıl önce bir sohbet arasında tamamen hayal olarak ortaya attığımız ‘ünlülerden kişiye özel kutlama videoları’ fikrimiz Popile adı altında 28 Aralık 2020'de kullanıcılara buluştu. Yalnızca Ağustos ayında ‘popile’yen kullanıcı sayısı 1000'i geçti. Hem ünlü isimlerle yaptığımız iş birlikleri hem de arka planda ekibimiz hızla büyüyor" dedi.

Gelecek hedeflerine de değinen Uçar, “Bugün pek çok tanınmış ismi kullanıcılarla bir araya getiriyor, gelirlerin önemli bir kısmını ise sipariş sahiplerinin talepleri doğrultusunda seçtikleri STK’lara bağışlayarak sosyal sorumluluk bilincine katkı sunuyoruz. İnsanların mutluluklarına ortak olarak ufak da olsa hayatlara dokunmaya devam etmek öncelikli hedefimiz. PopiTime özelliğini kısa bir süre içerisinde hayata geçirerek ünlülerle toplu online görüşme imkanı tanımayı amaçlıyoruz. 2022 yılında da yurt dışına açılmak için harekete geçeceğiz” diye konuştu.