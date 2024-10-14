Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli güç seçeneği sunan yeni nesil Grandland’i Avrupa’da yollara çıkarmaya başladı.

Ocak 2025’te Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni Grandland, mild hibrit ve yüzde yüz elektrikli versiyonlar ile tüketicinin beğenisine sunulacak.

Yeni Grandland'i otomobilin Almanya'daki üretim üssünde kullanma fırsatı bulduk.

Almanya'daki etkinlikte, Opel yetkililerinden yeni Grandland'in geliştirilme maliyetinin 130 milyon euro olduğunu öğrendik.

Opel yönetimi, ikinci nesil Grandland'in Rüsselheim’da tasarlanıp geliştirilerek Eisenach’da üretildiğinin üzerinde ise özellikle duruyor.

Bu açıklama, 2017'de PSA Grubu'na satılan Opel'in, Stellantis bünyesine geçmesinden sonra 'Alman' köklerine dönme hedefinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. REKLAM Öyle ki, Opel yönetimi, otomobilin hem tasarımının, hem geliştirilmesinin hem de üretiminin Almanya'da yapılmasının maliyet anlamında bir dezavantaj yarattığını itiraf ediyor, fakat Grandland'de tüm süreçlerin Almanya'da yürütülmesinin otomobilin kimliğine olumlu katkı sağlayacağına inanıldığı için bu şekilde bir tercih yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan, Grandland'i artık 'upper C-SUV', yani ana akım ile premium segment arasına konumlandırmayı hedefleyen Opel yönetimi, bu sayede markanın yeni amiral gemisinin de Grandland olacağını aktarıyor. Alman markanın üretimi sonlanan D-segment modeli Insignia'nın yerine yeni bir model geliştirip geliştirmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu konudaki sorulara net bir cevap vermektan kaçınan yetkililer, kapıyı ise açık bırakıyor.

Yeni Grandland'i Opel'in Rüsselsheim fabrikasında yakından inceledik. Stellantis'in Peugeot ve Citroen cephesinde de yakında Opel'de olduğu gibi D-segment sedan/liftback segmentinde herhangi bir model kalmayacak. Dolayısı ile, Stellantis'in bu segmentteki mücadelesini yakında sadece grubun İtalyan temsilcileri sürdürüyor olacak. TEK ŞARJ İLE 582 KM MENZİL Yeni Grandland ile devam edecek olursak, Alman markanın yeni tasarım dilini yansıtan model, geri dönüştürülebilir ve onarılabilir bataryalar, iç tasarımda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve gövdede krom ögelerin bulunmaması gibi özelliklere sahip. REKLAM Stellantis'in STLA Medium platformu üzerinde yükselen ilk Opel modeli olarak da dikkat çeken otomobilde, 400 voltluk bir çekiş bataryası kullanılıyor. Yeni Grandland Elektrik, Türkiye’de Ocak 2025’te ilk etapta satışa sunulacak versiyonunda 82 kWh (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 582 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunacak.

Modelin elektrikli motoru ise 213 HP (157 kW) güç ve 345 Nm doğrudan tork üretiyor. Bu değerler, yeni Grandland Elektrik'in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor. Yeni Opel Grandland Elektrik'in, ayrıca yeni düz batarya paketi ve yeni nesil elektrikli motorunun yanı sıra ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleri sayesinde uzun menzilli sürüşler sunabileceği belirtiliyor. ELEKTRİK MOTOR JENARATÖR GİBİ ÇALIŞIYOR Mild-Hybrid seçenekte ise, 136 HP (100 kW) güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 28 HP (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman görev yapıyor.

Mild-Hybrid modelde, elektrikli motor, hızlanırken ve hareketsiz halden kalkış yaparken benzinli motora destek sağlıyor. Düşük hızlarda, örneğin manevra yaparken şehir içinde bir seferde yaklaşık bir kilometreye veya toplam sürüş süresinin yaklaşık yüzde 50'si boyunca tamamen elektrikli sürüşe olanak sağlıyor. 48 Volt hibrit teknolojisine sahip yeni Grandland’de, yüksek hızlarda yavaşladığında ve benzinli motor kapandığında, elektrikli motor jeneratör gibi çalışarak hybrid sistemin 48 voltluk bataryasını şarj ediyor, bunun için şarj işlemine gerek kalmıyor.

REKLAM Nesil değişimi ile birlikte Grandland'in boyutlarında da artış sağlandı. Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 19 mm ek yükseklik ve 64 mm ek genişliğiyle aracın uzunluğu 4 bin 650 mm'ye, genişliği bin 905 mm'ye ve yüksekliği bin 660 mm'ye ye çıktı. Arka koltuklarında 20 milimetre daha fazla diz mesafesi sunan yeni Grandland, 550 litre bagaj hacmi sunuyor. SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ BİR ADIM İLERİ TAŞINMIŞ Yeni Grandland'i Frankfurt yakınlarında kullanma fırsatı bulduk. Otomobildeki hacim artışı kabin içinde kendini belli ederken, sürüşte ise hem yol hem de rüzgar sesi yalıtımının iyileştirildiği fark ediliyor.