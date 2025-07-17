Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yeni Zelanda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Yeni Zelanda'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Yeni Zelanda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Yeni Zelanda'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Yeni Zelanda telefon kodu +64, Pasifik'teki adalar ülkesini dünyaya bağlayan ilk numara oluyor, arama yapmak isteyenler bu kodu başa ekliyor. Yeni Zelanda para pirimi olarak bilinen Yeni Zelanda doları (NZD) ise turizmden e-ticarete uzanan işlemlerde en sık karşılaşılan ödeme aracı. Ülkede trafikte yer alan araçlar "NZ" plaka kodu taşıyor, bu da sınır geçişlerinde ülke kimliğini yansıtıyor. Dijital alanda varlık göstermek isteyen kurumlar ve bireyler ".nz" alan adı uzantısını tercih ediyor. Böylece marka ya da projeler, Yeni Zelanda'ya özgü bir çevrim içi kimlik kazanıyor. İşte, Yeni Zelanda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Zelanda telefon kodu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni Zelanda’nın küresel ağlarla kurduğu ilişkiler, yalnızca kartpostal güzelliğindeki doğasıyla sınırlı kalmıyor. Hızla dijitalleşen ekonomi, yabancı yatırımcıdan serbest gezgine kadar pek çok kesimin radarına girmiş durumda. Dolayısıyla ülkenin telefon kodu +64’ün yanı sıra, para birimi olan Yeni Zelanda dolarının uluslararası ticaretteki rolü merak ediliyor. “NZ” ibaresi taşıyan plaka kodu, kara taşımacılığı ve ikinci el araç piyasasını takip edenler için önemli bir referans. İnternet projeleri ise “.nz” ile yerel güven duygusunu pekiştiriyor. Üstelik ülkedeki yenilikçi start-up ekosistemi, .nz alan adını küresel arenada daha görünür kılıyor. Eğer siz de telekom altyapısından dijital pazara, otomotivden finans trendlerine uzanan konularda güncel bilgi arıyorsanız, detaylar için haberimizi okumaya devam edin.

        YENİ ZELANDA TELEFON KODU

        Yeni Zelanda telefon kodu +64 şeklinde kullanılıyor. Uluslararası bir arama yaparken önce “00” veya “+” ardından 64 yazılıyor, sonrasında da şehir ya da mobil operatör kodu ekleniyor. Örneğin Auckland araması yaparken “+64 9” ile başlanıyor. Mobil hatlarda ise genellikle “+64 2” serisi görülüyor. Ülkede sabit hat fiyatlarının düşmesi ve fiber altyapının yaygınlaşması, VoIP servisleriyle arama maliyetlerini aşağı çekiyor. Çevrim içi toplantılar, eğitim platformları ve müşteri destek merkezleri de bu koda bağlı hizmetlerini küresel ölçekte sürdürüyor. Yurt dışından Yeni Zelanda’ya seyahat eden turistler, kendi operatörlerinin sunduğu roaming paketleri kadar yerel SIM kartları da tercih ediyor; +64 kodlu numaralarla iletişim kesintisiz sağlanıyor.

        YENİ ZELANDA PARA BİRİMİ

        En yaygın ifadesiyle Yeni Zelanda doları (NZD), halk arasında “Kiwi” olarak da anılıyor. Dolar simgesi $ işareti taşısa da banknotlarda kuş motifleri ve yerli bitki desenleri öne çıkıyor. Forex piyasasında NZD/USD paritesi özellikle süt ürünleri ve tarım ihracatı verileriyle volatilite yaşıyor. Ülkede nakit kullanımı azalsa da kart penetrasyonu yüksek; temassız ödeme altyapısı kırsal bölgelerde bile yaygın durumda. Yeni Zelanda para pirimi arayan gezginler, çoğu ATM’de uluslararası kartlarını sorunsuz kullanabiliyor. Mobil cüzdan uygulamaları da yaygınlaştığı için küçük işletmeler bile QR kodla ödeme kabul ediyor. Enflasyon hedeflemesi yapan Merkez Bankası (RBNZ) para politikasını şeffaf biçimde paylaşıyor; bu da NZD’nin yatırımcı nezdinde güvenilir algılanmasına katkı sağlıyor.

        YENİ ZELANDA PLAKA KODU

        Uluslararası plaka kodu “NZ” harflerinden oluşuyor. Trafikte karşılaşılan araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterle basılıyor. 2001 öncesinde yedi haneli alfanümerik dizilim kullanılırken, sonrasında plakalar altı haneli formata geçti. Özel tasarım plaka almak isteyenler, Motor Vehicle Register üzerinden kişiselleştirilmiş kombinasyon talebinde bulunabiliyor. Araç tescil sistemi çevrim içi işlediği için plaka sorgulama, muayene ve sigorta kontrolü dijital platformdan kolayca yapılabiliyor. İkinci el pazarında, plakanın “NZ” ibaresi dışındaki serileri aracın yaşını ve önceki kayıt yerini az çok ele veriyor. Yeni araç ithalatında da “NZ” plakalı geçici plaka uygulaması mevcut; kalıcı numara, gümrük işlemleri bittikten sonra düzenleniyor.

        YENİ ZELANDA HANGİ ALAN ADI UZANTISI

        Yeni Zelanda’nın resmi ülke alan adı uzantısı “.nz” olarak biliniyor. 1987’de tahsis edilen bu ccTLD, zaman içinde .co.nz (ticari), .org.nz (sivil toplum), .govt.nz (kamu) gibi alt alan adlarına bölündü. 2014’ten itibaren doğrudan .nz kaydı da mümkün hâle geldi; böylece markalar kısa ve akılda kalıcı bir alan adına sahip oldu. Domain Name Commissioner, şeffaf bir kayıt politikası izliyor ve alan adı tahkim süreçlerini hızlı biçimde çözüyor. .nz uzantısı, siber güvenlik açısından yüksek standartlar sağladığı için fintech girişimleri ve e-ticaret siteleri arasında rağbet görüyor. Uluslararası SEO çalışmalarında, .nz alan adına sahip siteler yerel aramalarda avantaj elde ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”