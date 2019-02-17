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İstanbul Maltepe'deki Fındıklı Mahallesi'nde yaşanan olay edinilen bilgiyi göre şöyle gelişti. İddialara göre Ebru C. şiddetli geçimsizlik yüzünden 20 yıl önce boşandığı eşi Yavuz P. ile 3 yıl önce yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi Ebru C. ile Yavuz P. arasında tekrar tartışma ve kavgalar başladı. Bunun üzerine Ebru C. bir daha barışmak istemediğini söyleyerek annesinin evine gitti.
ATEŞE VERİP EVDEN KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Yavuz P. evi ateşe verdi. Komşular Yavuz P.'nin koşarak evden kaçtığını ve evden dumanlar yükseldiğini gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
ANNE: "KIZIMIN EVİNİ YAKTI"
Evlerinde yangın çıktığını öğrenen Nazife C. hemen olay yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan kadını çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Gözyaşları içinde olayı anlatan Nazife C., "Damat yakmış kızımın evini. Kızımla daha önceden boşanmışlardı. Damat ayrılmak istemiyordu. Kızım da birleşmek istemiyordu. Biz de anahtarı verdik evdeki 'eşyaları al' diye. Evdeydi o yakmış evi kaçmış. Kızım bende kalıyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı. Kızımı dövüyordu. Çalışmıyordu." diye konuştu.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
İşteyken haberi alan Ebru C. ise evinin yandığını görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yerdeki kadına müdahale ederek ambulansa götürdü. İlk müdahalesi yapılan Ebru C. polis ekiplerine bilgi verdi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Ebru C., "Kendi evimdi. Eski kocam gelmiş. Kendisi yakmış evi. Ben işteydim komşular haber verdi. İyi değilim daha fazla konuşmak istemiyorum "dedi. Ebru C. polis otosuna binerek polis merkezine gitti. Polis kaçan Yavuz P.'nin yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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