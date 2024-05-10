Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk cuma namazı

Esenyurt'tan cuma namazını kılmak için camiye gelen Mehmet Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmaya geldiğini belirterek, "İki camide de içeride namaz kılmak nasip olmadı, dışarıda kıldım. Bugünlere şükürler olsun. Ömründe herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.