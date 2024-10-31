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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam YEO Teknoloji, Vodafone işbirliğiyle 100 milyon dolarlık GES yatırımı yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        YEO Teknoloji, Vodafone işbirliğiyle 100 milyon dolarlık GES yatırımı yapacak

        YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, Türkiye'de ESCO (Yap-İşlet-Devret) iş modeliyle gerçekleştirilen en büyük proje olacak. İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde yaklaşık 1,5 milyon metrekare üzerine kurulacak santrallerle, Vodafone Türkiye'nin mevcut yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'i karşılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:12
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        Türkiye'ye 100 milyon dolarlık GES yatırımı
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        Halihazırda 30'u aşkın ülkede enerji ve endüstriyel çözümler sunan YEO Teknoloji ile ESCO (Yap-İşlet-Devret) modeline dayalı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalayan Vodafone, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde yaklaşık 1,5 milyon metrekare üzerine kurulacak santrallerle mevcut yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak.

        YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılması hedeflenen proje,Türkiye'nin en büyük ESCO projesi olacak. İşletme ve bakım süresi 15 yıl olarak belirlenen projeyle, toplam 3.000 GWh elektrik üretilmesi hedefleniyor. YEO Teknoloji tarafından inşa edilecek bu tesislerde üretilen enerjinin tümü 15 yıl boyunca sadece Vodafone Türkiye tarafından kullanılacak.

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        Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy şunları söyledi:

        "Vodafone olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, çevresel etkimizi azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak amacıyla uzun yıllardır yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye genelinde 11 teknoloji merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 558 Gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. YEO Teknoloji ile imzaladığımız yeni sözleşmeyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir adım ileri taşıyoruz. Yap-İşlet-Devret modeli üzerine kurulu bu sözleşme kapsamında, YEO Teknoloji mevcut yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 35'ini karşılayacak güneş enerjisi tesisleri kuracak. Ayrıca, arazi geliştirme, kapasite tahsisi, tesislerin kurulumu ve 15 yıllık işletimini üstlenerek yenilenebilir enerjiye geçişimizin önemli bir parçası olacak. Bu işbirliği, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda çevresel etkilerimizi azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme kararlılığımızı pekiştiriyor. Vodafone olarak, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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        Söz konusu projenin Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları açısından öncü bir adım niteliği taşıdığını belirten YEO Teknoloji CEO'su Tolunay Yıldız ise şöyle konuştu:

        "YEO Teknoloji olarak 3 kıtada 30'dan fazla ülkede 400'den fazla projeyi başarıyla tamamlarken Türkiye'nin ve dünyanın enerji dönüşümüne de katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Geçmişte kendi enerjisini üretmek isteyen çeşitli markalarla benzer projeler gerçekleştirmiştik; ancak, bu alandaki en büyük işbirliğini Vodafone Türkiye ile hayata geçiriyoruz. Bu proje, yalnızca çevresel etkiyi azaltmakla kalmayıp, ülkemiz için örnek teşkil eden bir model olacak. 3D olarak tanımladığımız dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon odaklı çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir dünya için 'Bizce mümkün' sloganıyla çalışmaya devam edeceğiz."

        YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ UYGULANACAK

        Yeni sözleşme kapsamında YEO Teknoloji, Vodafone'un elektrik tüketimini karşılamak üzere proje geliştirme, anahtar teslimi kurulum, işletme ve finansman gibi süreçleri üstlenecek. Buna göre, YEO Teknoloji'nin, sorumlulukları arasında tesislerin inşa edileceği arazilerin bulunması, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının alınması, ÇED raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takibi, yapı ruhsatlarının alınması, izin ve ruhsatlarının alınması, güneş santralinin inşası, yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hatlarının yapımı işleri, finansmanının sağlanması ve tesislerin işletmesi bulunacak.

        TÜRKİYE'NİN GENEL SIFIR KARBON HEDEFİNE KATKI

        Vodafone Grubu, 2040 yılına kadar Kapsam 3 emisyonları da dahil olmak üzere tüm değer zincirinde karbon ayak izinde net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak ve kalan emisyonları karbon dengelemeyle nötralize etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği kullanarak operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan Vodafone'un bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine katkıda bulunan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. YEO Teknoloji ile hayata geçirilecek proje de Vodafone'un faaliyetlerini karbonsuzlaştırmaya yardımcı olacak. Projeyle, Vodafone'un elektrik tüketiminin daha büyük bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak. Ayrıca, YEO Teknoloji ile birlikte, Vodafone'un yatırımı, Türkiye'de enerji sektörünün büyümesine yardımcı olacak; enerji alanında daha sürdürülebilir ve temiz bir geleceğe geçişi hızlandıracak.

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