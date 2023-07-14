Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yere düşen yiyecekler için uygulanan 5 saniye kuralı gerçek mi?

        Bir yemek yere düştüğünde, ilk beş saniye içerisinde onu kaldırmanın hijyen bakımından yeterli olduğuna dair yaygın bir görüş var. Ancak bu yanlış bir düşünce çünkü mikroplar çok kısa sürede de yemeklere yapışabiliyor.

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 15:50
        1

        Hepimiz '5 saniye kuralı' nı duymuşuzdur. Bu kural, yere düşen herhangi bir besinin beş saniyede kaldırıldığında kirlenmeyeceğine dair bir teori içeriyor. Bu teori çok yaygın kullanılsa da gerçekten doğru mu? Hayır, maalesef ki değil.

        2

        Bilim insanları bu efsaneyi test etti ancak yere düşen yemeği çok hızlı bir şekilde alsanız bile mikroplar yemeğinize yapışabilir. Peki, yere düşen yemeğiniz sizi hasta etmeye yetecek kadar bakteri içerebilir mi? Bu da mümkün bu yüzden yere düşen yiyecekler hiçbir şekilde yenmemeli. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklar için geçerli.

        3

        5 SANİYE KURALI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

        Öncelikle size temiz görünen bir zemin her zaman temiz değildir. Bazı mikroplar zeminde uzun süre canlı kalabilir ve insanlar bu mikropları göremez.

        4

        HIZLI YETERİ KADAR HIZLI OLAYABİLİR

        Bakteriler, yemeğiniz zemine çarptığı anda yapışabilir. Bu, bir an için yerde bırakılan yiyeceklerin, koşullar doğruysa kontamine olabileceği anlamına gelir. Elma dilimi gibi ıslak yüzeylere sahip yiyecekler bakterileri kolayca toplayabilir. 

        5

        BAKTERİLER ÖLÜMCÜL OLMASA BİLE ZARAR VEREBİLİR

        Birçok bakteri ölümcül değildir ancak bu tamamen zararsız oldukları anlamına gelmez. Kimi bakteri türleri ishal gibi durumlara yol açabilir.

        Kaynak: Kids Health

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!