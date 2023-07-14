Yere düşen yiyecekler için uygulanan 5 saniye kuralı gerçek mi? Bir yemek yere düştüğünde, ilk beş saniye içerisinde onu kaldırmanın hijyen bakımından yeterli olduğuna dair yaygın bir görüş var. Ancak bu yanlış bir düşünce çünkü mikroplar çok kısa sürede de yemeklere yapışabiliyor. Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 15:50 Güncelleme: 14.07.2023 - 15:50 facebook

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Hepimiz '5 saniye kuralı' nı duymuşuzdur. Bu kural, yere düşen herhangi bir besinin beş saniyede kaldırıldığında kirlenmeyeceğine dair bir teori içeriyor. Bu teori çok yaygın kullanılsa da gerçekten doğru mu? Hayır, maalesef ki değil.

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Bilim insanları bu efsaneyi test etti ancak yere düşen yemeği çok hızlı bir şekilde alsanız bile mikroplar yemeğinize yapışabilir. Peki, yere düşen yemeğiniz sizi hasta etmeye yetecek kadar bakteri içerebilir mi? Bu da mümkün bu yüzden yere düşen yiyecekler hiçbir şekilde yenmemeli. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklar için geçerli.