Tekirdağ'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Süleymanpaşa'dan Malkara yönüne seyreden Erdoğan Uzun (66) yönetimindeki 22 FK 308 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak menfeze düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uzun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

