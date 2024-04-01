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        Haberler Magazin Yerel seçimlerde hangi ünlü kaç oy aldı?

        Yerel seçimlerde hangi ünlü kaç oy aldı?

        31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde 8 ünlü isim, belediye başkanlığına aday oldu. O ünlüler arasında ikisi, belediye başkanı seçildi. Ünlüler arasındaki belediye başkanı olma oranı % 25'te kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:46
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        1

        31 Mart Yerel Seçimleri'nde 61.430.934 seçmenden 48.153.788'i oy kullandı.
        8 Ünlü toplam 314.711 oy aldı. Bu da kullanılan oy sayısının % 0.65'ine tekabül ediyor.

        2

        ERDAL BEŞİKÇİOĞLU (CHP - Seçildi)
        Ankara - Etimesgut
        Kullanılan Oy… 370.444
        Aldığı Oy… 202.853 (% 56.58)

        3

        LAL DENİZLİ (CHP - Seçildi)
        İzmir - Çeşme
        Kullanılan Oy… 30.270
        Aldığı Oy… 15.693 (% 53.74)

        4

        DAVUT GÜLOĞLU (YRF - Seçilemedi)
        Düzce
        Kullanılan Oy… 158.888
        Aldığı Oy… 30.524 (% 29.77)

        5

        HAKAN PEKER (İYİ Parti - Seçilemedi)
        Karabük - Safranbolu
        Kullanılan Oy… 39.379
        Aldığı Oy… 1.093 (% 3.68)

        6

        NASUH MAHRUKİ (Bağımsız - Seçilemedi)
        İstanbul - Beşiktaş
        Kullanılan Oy… 105.940
        Aldığı Oy… 13.967 (% 13.57)

        7

        GÖKHAN ZAN (TİP – Seçilemedi)
        Hatay
        Kullanılan Oy… 816.665
        Aldığı Oy… 15.688 (% 2.02)

        8

        İRFAN DEĞİRMENCİ (TİP - Seçilemedi)
        Ankara - Çankaya
        Kullanılan Oy… 573.354
        Aldığı Oy… 33.664 (% 6.03)

        9

        MESUT YAR (Bağımsız - Seçilemedi)
        Muğla - Datça
        Kullanılan Oy… 16.632
        Aldığı Oy… 1.229 (% 7.65)

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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