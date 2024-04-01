Yerel seçimlerde hangi ünlü kaç oy aldı?
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde 8 ünlü isim, belediye başkanlığına aday oldu. O ünlüler arasında ikisi, belediye başkanı seçildi. Ünlüler arasındaki belediye başkanı olma oranı % 25'te kaldı
31 Mart Yerel Seçimleri'nde 61.430.934 seçmenden 48.153.788'i oy kullandı.
8 Ünlü toplam 314.711 oy aldı. Bu da kullanılan oy sayısının % 0.65'ine tekabül ediyor.
• ERDAL BEŞİKÇİOĞLU (CHP - Seçildi)
Ankara - Etimesgut
Kullanılan Oy… 370.444
Aldığı Oy… 202.853 (% 56.58)
• LAL DENİZLİ (CHP - Seçildi)
İzmir - Çeşme
Kullanılan Oy… 30.270
Aldığı Oy… 15.693 (% 53.74)
• DAVUT GÜLOĞLU (YRF - Seçilemedi)
Düzce
Kullanılan Oy… 158.888
Aldığı Oy… 30.524 (% 29.77)
• HAKAN PEKER (İYİ Parti - Seçilemedi)
Karabük - Safranbolu
Kullanılan Oy… 39.379
Aldığı Oy… 1.093 (% 3.68)
• NASUH MAHRUKİ (Bağımsız - Seçilemedi)
İstanbul - Beşiktaş
Kullanılan Oy… 105.940
Aldığı Oy… 13.967 (% 13.57)
• GÖKHAN ZAN (TİP – Seçilemedi)
Hatay
Kullanılan Oy… 816.665
Aldığı Oy… 15.688 (% 2.02)
• İRFAN DEĞİRMENCİ (TİP - Seçilemedi)
Ankara - Çankaya
Kullanılan Oy… 573.354
Aldığı Oy… 33.664 (% 6.03)
• MESUT YAR (Bağımsız - Seçilemedi)
Muğla - Datça
Kullanılan Oy… 16.632
Aldığı Oy… 1.229 (% 7.65)
Fotoğraflar: DepoPhoto