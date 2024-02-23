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        Haberler Gündem Güncel Burdur'da yerinden çıkan doğalgaz kombi bacası yaşlı çiftin ölümüne yol açtı! - Güncel haberler

        Evde gazdan zehirlenen çift ölü bulundu; kombi bacası yerinden çıkmış

        Burdur'da tam bir facia yaşandı. Kentte Mehmet ve Fatma Üstün adlı yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede ise evde doğalgaz kombi bacasının yerinden çıktığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:58
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        Yerinden çıkan baca ölümlerine yol açtı!
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        Burdur'da Mehmet (80) ve Fatma Üstün (78) çifti evlerinde ölü bulundu. İncelemede, çiftin doğalgaz kombi bacasının yerinden çıkmasıyla sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre kentte bir binanın birinci katında oturan Mehmet-Fatma Üstün çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, dün saat 19.00 sıralarında eve geldi.

        KAPIYI ÇİLİNGİRLE AÇTILAR

        Çilingir ile kapıyı açıp, eve giren ailenin yakınları, Mehmet Üstün'ü yatağında, Fatma Üstün'ü ise banyoda hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibinin doğalgaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri de çağrıldı.

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        Ekiplerin yaptığı ölçümde, evde karbonmonoksit gazı belirlendi. Doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıktığı, gazın içeri dolduğu tespit edildi. Çiftin cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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