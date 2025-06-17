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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yerli askeri araç taşıma vagonu için geri sayım - İş-Yaşam Haberleri

        Yerli askeri araç taşıma vagonu için geri sayım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Vagonlarımız, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildi. Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:58
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        Yerli askeri araç taşıma vagonu için geri sayım
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından üretilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2025-2026 üretim programında üretilecek 100 adet UAIS tipi vagonun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. envanterinde yer alacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sivil taşımacılığa hizmet edeceğini bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın, TSK envanterinde bulunan ve karayolunda taşınması zahmetli olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demiryolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında projelendirme çalışmalarına başladığını anımsattı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “TSK'nın zırhlı araçlarını taşıyacak olan vagonlar, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki UAIS tipi vagonlar tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranına sahip olarak üretildi.”

        UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78’inin taşınabilmesinin mümkün olduğunu belirten Uraloğlu, "Vagonlarımız, Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

        UAIS tipi vagonların aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında sivil taşımacılıkta da son yıllarda revaçta olan konteynerleri taşıyacak şekilde projelendirildiğini belirten Uraloğlu, “Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI Sertifikası) kapsamında sertifikaya sahip vagonlar, Avrupa demiryollarında da çalıştırılabilecek.” dedi.

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