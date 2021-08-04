Yerli girişimlerden Kiralabunu.com, yaz aylarında teknoloji ürünlerinin daha çok kiralanmaya başlandığını duyurdu.

Kiralama platformu şeklinde hizmet veren girişimden yapılan açıklamaya göre, kentlerde mobilite çözümü olarak son yıllarda öne çıkan scooterlar, kiralama taleplerinin en üst sıralarında yer alıyor.

Platformda 100’ün üzerinde kiralık teknolojik ürün bulunduğunu kaydeden Kiralabunu.com'un CEO'su Simon Sinan Ventura, "Scooter kiralaları günde 5 TL gibi bir rakamdan başlayabiliyor ve scooter size ait olmuş oluyor. Kiralama periyodu içerisinde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz" diye konuştu.

Ventura, kullanıcıların, su altında çekim yapabilen aksiyon kameraları, bluetooth kulaklıklar, teknede ve plajlarda kullanılabilecek taşınabilir hoparlörler ve taşınabilir şarj cihazları gibi teknolojik ürünleri de platformda yer verdiklerini bildirdi.

BOZULAN CİHAZ'IN YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYOR

Yapılan açıklamaya göre, platformda kiralanan ürünler yetkili kaynaklardan satın alınarak kiralanırken, ilerleyen dönemde atıl duran cihazların ekonomiye tekrardan kazandırılması işlemine de başlanacak.

Öte yandan, kiralanan ürünlerin güvenliğinden müşteriler sorumlu tutulurken, bozulma ve tüm kullanıcı/cihaz kaynaklı durumların ise yetkili servisler tarafından tamir edildiği ve yüzde 70'inin platform tarafından ödendiği bildirildi.

Kirabunu.com gibi iş modeline sahip girişimlerde ücret iadesi de kullanıcılar için soru işareti olabiliyor.

Bu kapsamda verilen bilgiye göre, ücretlerin aylık olarak tahsil edildiği, üyeliğini bitirmek isteyen müşterinin ise müşteri hizmetlerine bildirim yaparak ve sözleşme koşullarına bağlı olarak aboneliği sonlandırabildiği aktarıldı.

Platformda kiralama yapan müşteri sayısı 500'e yaklaşırken, 2 binin üzerinde de başvuru alındığı bildirildi.