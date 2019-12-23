Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

EÜAŞ, resmi internet sitesinden kısa süre önce bir duyuru yaptı. Şirket, kömür ve kömürle elektrik üretimini teşvik etmek üzere elektrik alındığını anımsatarak, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında sadece “yerli kömürden elektrik üreten santralları işleten özel şirketler”den toplam 27 milyar 48 milyon 578 bin 600, “yerli kömür ile ithal kömür karışımı yakıtlı santralları işleten özel şirketler”den de 1 milyar 111 milyon 143 bin kilovatsat elektrik satın alınacağını duyurdu. Elektrik birim fiyatları hakkında da bilgi verildi.

EÜAŞ, özel sektörden alacağı her birim elektriğe, en düşük 5 dolar cent, en yüksek 5.5 dolar cent ödeyecek.

TEKLİFLER SUNULDU

Bu kapsama giren çok sayıda santral ve işletme, EÜAŞ’a yıl boyunca satmayı planladıkları elektrik miktarına ilişkin tekliflerini sundu. EÜAŞ, tekliflerin alınmasından önce önemli bir hamle yaptı ve 16 Aralık’ta internet sitesinden duyurduğu Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmaları’na (ESA) ilişkin bir zeyilname yayımladı.

Buna göre, EÜAŞ kapatılması gündemde olan santral ya da santrallarla ESA imzaladı. Yetkili birimlerce, çevre mevzuatı kapsamında söz konusu santralın üretim yapmasına izin verilmemesi durumunda bu anlaşma askıya alınacak.

Yetkili birimler, santrala çevre mevzuatı kapsamında yeniden üretim izni verdi. Bu iznin, resmi olarak alıcıya (santral işletmecisine) bildirildiği tarihten itibaren 7’nci gün sonunda anlaşma askıya alma işlemi kaldırılacak. Çevre mevzuatı uyarınca santralın ünitelerinden yalnızca bir veya birkaçı durduruldu. Üretimi durdurulan ünite ya da ünitelerin kurulu gücüne karşılık gelen miktar için alım kısıtı getirilecek.