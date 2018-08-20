yerli mesajlaşma uygulamaları wirofon bip btk dedi
Turizm
Haberler > Ekonomi > Turizm

Yerli mesajlaşma uygulamaları nelerdir? Nasıl indirilir?

Yerli, Türk malı mesajlaşma ve iletişim uygulamaları nelerdir, hangileridir? hatsApp, Messenger ve Skype'a alternatif olacak yerli Wirofon, BiP Messenger ve Dedi uygulamaları nasıl kullanılır, nasıl indirilir?

20.08.2018 - 12:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, Messenger ve Skype’ın oldukça güçlü yerli alternatifleri var ancak ne yazık ki dünya genelinde onlar kadar popüler olmadıkları için isimlerini duymamış olabilirsiniz. Eğer özellikle son zamanlardaki Türk ekonomisine saldırılardan sonra tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi uygulamalarda da yerli üreticilere yönelmek istiyorsanız Türk yapımı mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını sizler için derledik. 

Wirofon

Türk Telekom’un kullanıcılarına sunduğu iletişim ve mesajlaşma platformu, ücretsiz olarak sesli ya da görüntülü konuşma yapmanıza olanak sağlıyor ve resim, video ve ses dosyalarını paylaşmaya izin veriyor. Kısacası WhatsApp ve Messenger’da yaptığınız her şeyi Wirofon’la da yapabilirsiniz. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri de HD kalitede görüntülü konuşma deneyimi sunması.

Eğer Türk Telekom ev telefonu sahibiyseniz, tarifeniz kapsamındaki dakikalarınızı ek bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz. Bu sayede ev telefonunu dilediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Üstelik aradığınız numara, Wirofon uygulamasına kullanmasa bile arama yapabilmek mümkün.

Wirofon Nasıl İndirilir?

Türk Telekom’un Wirofon uygulamasını Google Play Store ve Apple’ın App Store’undan indirebilirsiniz.

BiP Messenger

Yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Turkcell’in BiP uygulaması, tıpkı diğer iletişim uygulamaları gibi başkalarıyla sesli ve görüntülü görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor. Yüksek kalitede görüşmeler yapabileceğiniz uygulama sayesinde 7/24 mesajlaşabilir veya resim, video gibi dosyalarınızı rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tıpkı WhatsApp gibi uçtan uca şifrelenmiş güvenlik sistemiyle BiP, verilerin gizliliğini koruyor.

BiP Messenger nasıl indirilir?

 

Turkcell’in BiP Messenger uygulamasını Google Play Store ve Apple’ın App Store’undan indirebilirsiniz.

Dedi uygulaması

BTK’nın Dedi uygulaması telefonunda kullanabileceğiniz bir diğer basit, hızlı ve güvenli anlık mesajla uygulamasıdır. Tıpkı diğer benzer uygulamalar gibi sesli ve görüntülü aramalar yapabileceğiniz uygulama vasıtasıyla resim ve video gibi dosyalarınızı da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. yrıca bir sohbet içerisinde "Kaybolan Mesajlar" özelliğini aktif hale getirdiğinizde, gönderdiğiniz mesajın karşı taraf okuduktan belli bir zaman sonra silinmesini sağlayabilirsiniz.

Dedi uygulaması nasıl indirilir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Dedi uygulamasını Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.