En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, Messenger ve Skype’ın oldukça güçlü yerli alternatifleri var ancak ne yazık ki dünya genelinde onlar kadar popüler olmadıkları için isimlerini duymamış olabilirsiniz. Eğer özellikle son zamanlardaki Türk ekonomisine saldırılardan sonra tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi uygulamalarda da yerli üreticilere yönelmek istiyorsanız Türk yapımı mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını sizler için derledik.

Wirofon

Türk Telekom’un kullanıcılarına sunduğu iletişim ve mesajlaşma platformu, ücretsiz olarak sesli ya da görüntülü konuşma yapmanıza olanak sağlıyor ve resim, video ve ses dosyalarını paylaşmaya izin veriyor. Kısacası WhatsApp ve Messenger’da yaptığınız her şeyi Wirofon’la da yapabilirsiniz. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri de HD kalitede görüntülü konuşma deneyimi sunması.

Eğer Türk Telekom ev telefonu sahibiyseniz, tarifeniz kapsamındaki dakikalarınızı ek bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz. Bu sayede ev telefonunu dilediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Üstelik aradığınız numara, Wirofon uygulamasına kullanmasa bile arama yapabilmek mümkün.

Wirofon Nasıl İndirilir?

Türk Telekom’un Wirofon uygulamasını Google Play Store ve Apple’ın App Store’undan indirebilirsiniz.

BiP Messenger

Yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Turkcell’in BiP uygulaması, tıpkı diğer iletişim uygulamaları gibi başkalarıyla sesli ve görüntülü görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor. Yüksek kalitede görüşmeler yapabileceğiniz uygulama sayesinde 7/24 mesajlaşabilir veya resim, video gibi dosyalarınızı rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tıpkı WhatsApp gibi uçtan uca şifrelenmiş güvenlik sistemiyle BiP, verilerin gizliliğini koruyor.

BiP Messenger nasıl indirilir?

Turkcell’in BiP Messenger uygulamasını Google Play Store ve Apple’ın App Store’undan indirebilirsiniz.

Dedi uygulaması

BTK’nın Dedi uygulaması telefonunda kullanabileceğiniz bir diğer basit, hızlı ve güvenli anlık mesajla uygulamasıdır. Tıpkı diğer benzer uygulamalar gibi sesli ve görüntülü aramalar yapabileceğiniz uygulama vasıtasıyla resim ve video gibi dosyalarınızı da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. yrıca bir sohbet içerisinde "Kaybolan Mesajlar" özelliğini aktif hale getirdiğinizde, gönderdiğiniz mesajın karşı taraf okuduktan belli bir zaman sonra silinmesini sağlayabilirsiniz.

Dedi uygulaması nasıl indirilir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Dedi uygulamasını Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

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