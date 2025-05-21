Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha avantajlı şartlarla sahip olabilmesi amacıyla yeni bir teşvik programı üzerinde çalışmalara başladı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Paketi" adıyla duyurulması beklenen bu program, özellikle üç ve daha fazla çocuğu olan aileleri kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Yerli üretimin desteklenmesi ve geniş ailelerin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenirken, program kapsamında sağlanacak indirim ve kolaylıkların detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, bu destekten kimler faydalanabilecek? İşte, programla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…