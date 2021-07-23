Yerli oyuna 2.8 milyon TL yatırım

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Teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar kuran ve yöneten Boğaziçi Ventures, oyun, fintech, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarındaki erken aşama girişimlere odaklanan yatırım fonu BV Growth aracılığı ile hybrid casual oyunlar geliştiren Funrika’ya 2 milyon 750 bin TL yatırım yaptığını duyurdu.

Cem Köne ve Can Köne tarafından 2011 yılında kurulan Funrika, kurulduğu günden bugüne kadar mobil odaklı oyunlar geliştirirken ve son olarak Top Race adlı oyunuyla ivme yakalamıştı.

Yatırım haberini ilk kez Youtube üzerinden gerçekleştirdiği bir etkinlikle duyuran Boğaziçi Ventures, yayında Funrika kurucu ortakları Cem Köne ve Can Köne’yi ağırlayarak hybrid casual ve hypercasual türlerinin pazardaki yerinden, iş modelinden, geleceğinden ve trendlerden söz etti.

'UNICORN OLMA HAYALİ VAR'

Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Burak Balık, ekibin uzun süredir girişim ekosisteminde olduğunu belirterek, “Bir ekibe yatırım kararı almadan önce belirlediğimiz kriterler var, ekip bu kriterlere uyarsa yatırım kararını alıyoruz. Funrika bu kriterlerin tamamına uyuyor diyebilirim. Ekibin vizyonu, geçmişi, unicorn olma hayali gibi kriterlerimizi göz önünde bulundurarak ekiple görüştüğümüzde her şey bizim stratejimize birebir uydu" dedi.

Funrika kurucuğu ortaklarından Cem Köne ise, oyunlarında özellikle rekabete odaklandıklarını, oyunu eğlenceli kılan en önemli faktörün bu olduğunu ve rekabetin kullanıcıyı oyunda tutma oranını da artırdığını belirtti. Köne, oyuncuların single player deneyiminden çok çabuk sıkıldığını, multiplayer oyunların oyuncuların sosyalleşmesini sağladığını, böylece oyuna daha fazla bağlandıklarını vurguladı.

İlk Türk unicorn (milyar dolarlık şirket) da, bir oyun girişimi olmuştu. Geçtiğimiz yaz aylarında ABD merkezli Zynga’ya satılan Peak, elde ettiği 1.8 milyar dolarlık değer ile ilk Türk unicorn olarak tarihe geçmişti.



Zynga, Peak yatırımının ardından bir başka Türk oyun geliştirici Rollic'in yüzde 80'ine de 168 milyon dolar ödemişti.