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Özellikle 18.yüzyılda İngiltere’de çocuklara özel icat edilen bazı bulmacalar, zekâ üzerindeki pozitif etkileri sebebiyle popüler hale gelmiş ve çoğu evde kendine yer bulmayı başarmıştır. Günümüzdeki bulmacanın icadı 1913 tarihine uzanmaktadır. Bulmacalarda sıklıkla sorulan sorulardan birisi de “yeşil limonun diğer adı nedir?” sorusudur. Yeşil limonun diğer ismine ve ne olduğuna yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Yeşil Limonun Diğer Adı Nedir?

Turunçgiller familyasının adından söz ettiren vitamin kaynağı yeşil limon, genellikle sıcak ülkelerde yetişen bir meyvedir. Ülkemizde ise sıcaklığın hâkim olduğu Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yetişir. Yeşil limonu bildiğimiz limondan ayıran detayı içinde çekirdek bulundurmaması ve küçük olmasıdır. Dış katmanı koyu yeşil olduğundan dolayı yeşil limon olarak adlandırılmaktadır. Kendine hem yemeklerde hem de kozmetik sektöründe yer bulmuştur. Tadı itibariyle özgün bir lezzettir. Yeşil limonun diğer adı “Misket Limon” olarak bilinmektedir.

Yeşil Limon Diğer İsmi

Özellikle bulmaca tarzı kelime oyunlarında çokça bir kelimenin diğer adları sorulmaktadır. Kimi kelimelere aşinayızdır. Ancak daha önce hiç duymadığımız kelimeler de bu oyunlarda zorlayıcı olabilmektedir. Bu sorulardan birisi de yeşil limonun diğer ismidir. Yeşil limonun tüketimi ülkemizde diğer ülkeler kıyasla az olsa da her geçen gün bilirliğini arttırmaktadır. Özellikle mayhoş tatları sevenler yeşil limondan vazgeçemeyecektir. Yeşil limonun diğer ismi “Misket Limonu” olarak adlandırılmaktadır.

Yeşil Limon Nedir?

Yeşil limon tat itibariyle de bildiğimiz limondan ayrılmaktadır. İngilizce lime olarak isimlendirilen yeşil limon, tatlı ekşi bir lezzete sahiptir. Yani kendine has bir tadı olan özgün bir meyvedir. Kurutulup baharat olarak da tercih edilebilir. Sıcak iklimi sever. Ülkemizdeki satış fiyatı yüksek olduğundan dolayı yeşil limona gösterilen talep azdır. Antioksidan yapıya sahiptir, vücut direncini arttırır. A ve C vitamini açısından zengindir.