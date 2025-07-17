Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.370,71 %2,46
        DOLAR 40,3526 %0,10
        EURO 46,8980 %0,22
        GRAM ALTIN 4.335,96 %0,22
        FAİZ 41,29 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 49,48 %0,06
        BITCOIN 119.536,00 %0,05
        GBP/TRY 54,2047 %0,19
        EUR/USD 1,1617 %0,18
        BRENT 69,52 %1,46
        ÇEYREK ALTIN 7.089,30 %0,22
        Haberler Ekonomi Emlak Yeşil Mahalle 3. etapta tapu ve anahtar teslimi - Emlak Haberleri

        Yeşil Mahalle 3. etapta tapu ve anahtar teslimi

        Yeşil Vadi Arsa & Gayrimenkul, 168 adet ahşap evden oluşan projesini Kırklareli'nin Yıldız Dağları'yla çevrili Elmacık köyüne komşu lokasyonda hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşil Mahalle 3. etapta tapu ve anahtar teslimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaşamın başladığı projede 3. Etap için “Tapu ve Anahtar Teslim” töreni yapıldı. Site sakinleri tapu ve anahtarlarını Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan ve Başkan Yardımcısı Cihan Demirel teslim etti.

        Her teslimat töreninin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “1. ve 2. etaplardan sonra 3. Etapta da vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, her kesimden insanımızın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi oldu. 3. Etapta yaşayacak sakinlerimiz şehrin gürültü ve stresinden uzak, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin, doğayla buluşmanın hazzını yaşayacak. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, Yeşil Mahalle’nin bir projeden öte gerçek bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’nin sağlam zeminine sahip şehirlerinden birisi olan Kırklareli’nde hayata geçirdiğimiz bu projemiz stresten arındırılmış ekoturizm bölgesinde yer alıyor. 4. Etabımızın teslimlerini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!