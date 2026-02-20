Yeşil pasaport alma şartları nelerdir? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir?

Yurt dışına vizesiz ya da daha kolay vize alarak seyahat etmek isteyen birçok kamu çalışanı, yeşil pasaport imkanlarını yakından takip ediyor. Hususi pasaport olarak bilinen bu belge, bordo pasaporta göre bazı ülkelere girişte avantaj sağlıyor. Ancak her memur ya da kamu görevlisi bu haktan yararlanamıyor. Kadro derecesi, hizmet yılı ve görev statüsü gibi kriterler belirleyici oluyor. Özellikle “10 yıllık memur yeşil pasaport alabilir mi?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Bunun yanında emekliler ve belirli şartları sağlayan aile bireyleri de kapsam dahilinde bulunuyor. Başvuru sürecine geçmeden önce yeşil pasaport şartları hakkında doğru bilgiye sahip olmak gerekiyor.

YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI NELERDİR?

REKLAM

Yeşil pasaport şartları, 5682 sayılı Pasaport Kanunu çerçevesinde belirleniyor. Bu pasaport türü, 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan devlet memurlarına veriliyor. Ayrıca bu derecelere yükselmiş ve emekli olmuş kamu görevlileri de belirli koşullarla başvuru yapabiliyor. Burada önemli olan nokta yalnızca hizmet süresi değil, kadro derecesi oluyor.

Sıkça sorulan “yeşil pasaport almak için kaç yıl çalışmak lazım?” sorusunun yanıtı doğrudan yıl hesabına bağlı değil. Örneğin 10 yıl çalışan bir memur, eğer kadro derecesi 3 ve üzerindeyse bu haktan yararlanabiliyor. Ancak 15 yıl hizmeti olsa bile derecesi uygun değilse yeşil pasaport alamıyor. Bu nedenle süre kadar derece ve unvan da önem taşıyor.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR? Kimler yeşil pasaport alabilir sorusu, kamu personeli dışında bazı özel grupları da kapsıyor. Devlet memurlarının yanı sıra TBMM eski üyeleri, belediye başkanları ve belirli şartları sağlayan eski bürokratlar da bu haktan yararlanabiliyor. Bununla birlikte ihracat yapan ve belirli bir döviz kazancı sağlayan iş insanlarına da sınırlı kontenjanla yeşil pasaport verilebiliyor. Hak sahiplerinin eşleri de yeşil pasaport alabiliyor. Ayrıca 25 yaşını doldurmamış, bekar ve çalışmayan çocuklar da bu kapsama dahil ediliyor. Öğrenim durumu devam eden çocuklar için yaş sınırı bazı durumlarda esneklik gösterebiliyor. Ancak evlilik ya da sigortalı bir işte çalışma durumunda hak sona eriyor. REKLAM YEŞİL PASAPORT ALMAK İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK LAZIM? Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri “Yeşil pasaport almak için kaç yıl çalışmak lazım?” sorusu oluyor. Uygulamada belirli bir yıl şartı açık şekilde yazmıyor. Esas kriter, memurun kadro derecesinin 1, 2 ya da 3 olması. Bu dereceye ulaşmak için genellikle uzun yıllar görev yapmak gerekiyor ancak bu süre kurumdan kuruma değişebiliyor.

“10 yıllık memur yeşil pasaport alabilir mi?” sorusuna yanıt verirken de aynı kriter geçerli oluyor. Eğer 10 yıllık memur 3. derece kadroya yükselmişse başvuru yapabiliyor. Aksi durumda hizmet süresi tek başına yeterli sayılmıyor. YEŞİL PASAPORT İPTAL NEDENLERİ Yeşil pasaport iptal nedenleri de hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken konular arasında yer alıyor. Görevden ayrılma, kadro derecesinin düşmesi ya da şartların kaybedilmesi durumunda pasaport geçerliliğini yitiriyor. Ayrıca hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişilerin pasaportları da iptal edilebiliyor. REKLAM Çocuklar açısından ise yaş sınırının aşılması, evlenme ya da sigortalı işe girme durumunda pasaport hakkı sona eriyor. Yanıltıcı beyan ya da sahte belge sunulması halinde hem pasaport iptal ediliyor hem de yasal işlem başlatılıyor. YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI Başvuru sürecinde yeşil pasaport için gerekli evrakları eksiksiz hazırlamak gerekiyor. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı, biyometrik fotoğraf, harçsız pasaport talep formu ve kurumdan alınan onaylı görev belgesi temel belgeler arasında yer alıyor. Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge talep ediliyor.