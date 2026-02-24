Canlı
        Haberler Sağlık Yeşilay'dan sosyal medya kullanımında dijital denge uyarısı | Sağlık Haberleri

        Yeşilay'dan sosyal medya kullanımında dijital denge uyarısı

        Yeşilay'ın uluslararası hakemli dergisi Addicta'da yayımlanan bir araştırmada, sosyal medyanın kontrolsüz ve sınırsız kullanımının ruh sağlığı ve bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği tespit edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Yeşilay'dan dijital denge uyarısı!

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 18-65 yaş aralığında, psikiyatrik ya da nörolojik hastalık öyküsü bulunmayan sağlıklı yetişkinlerle yürütülen araştırmada, sosyal medya kullanımındaki kontrol kaybı arttıkça zihinsel süreçlerin zorlandığı belirlendi.

        Araştırmaya katılan 174 yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, problemli sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte planlama ve organizasyon becerilerinde düşüş, dürtü kontrolünde zayıflama ve karar verme süreçlerinde zorlanma gibi yürütücü işlevlerde belirgin gerilemeler gözlemlendi.

        Çalışmada ayrıca yoğun ve kontrolsüz sosyal medya kullanımı ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu kaydedildi.

        Sosyal medyanın, stresle başa çıkma amacıyla kullanımında sınırlar belirlenmediği takdirde uzun vadede kaygı artışı ve kontrol kaybına yol açabileceği uzmanlarca çalışmada aktarıldı.

        "SOSYAL MEDYA DOĞRU VE DENGELİ KULLANILDIĞINDA FAYDALI BİR İLETİŞİM ALANI"

        Açıklamada araştırmayla ilgili görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sosyal medyanın bir araç olduğunu belirtti.

        Asıl belirleyici olanın kullanım biçimi olduğuna dikkati çeken Dinç, "Sosyal medya doğru ve dengeli kullanıldığında faydalı bir iletişim alanıdır. Ancak zaman ve içerik kontrolü kaybedildiğinde zihinsel süreçleri, karar verme mekanizmalarını ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kişi stresle baş etmek için ekrana yönelirken, farkında olmadan daha fazla kaygı ve daha fazla kontrol kaybı yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

        Özellikle gençler açısından dijital denge kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, ailelerin ve eğitimcilerin rehberliğinin önemine işaret etti.

        YEDAM İNTERETLE İLGİLİ BAĞIMLILIKLARDA DESTEK SUNUYOR

        Yeşilay, internet ve sosyal medya bağımlılığı ile mücadele kapsamında önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürütüyor.

        Türkiye genelindeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) internetle ilişkili bağımlılıklara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunuluyor.

        Uzmanlar, dijital dünyayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için erken farkındalık, zaman ve içerik sınırları belirlemek gerektiğini, bunun için de profesyonel destek alınmasının önemini aktarıyor.

