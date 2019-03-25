Yeşim Salkım'dan Ferda Anıl Yarkın'a aşk itirafı!

Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda & Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan “Çılgınlar Kulübü” geçtiğimiz akşam Hakan Eren’in organizasyonuyla sahne aldı. Konservatuar zamanlarında Ferda Anıl Yarkın’la flört ettiklerini açıklayan Salkım, “Keşke bu adamla evlenseydim. Eda&Metin Özülkü çifti gibi biz de 31 seneyi deviren bir evlilik yaşayabilirdik. Sonradan dost olduk” dedi