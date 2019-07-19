Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, perşembe günleri yapılan TBT paylaşımlarına başından geçen bir ameliyatı paylaşarak dahil oldu.

"İLK KEZ EVLATLARIM İÇİN KORKTUM"

Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası vücudundaki tümör alınan ve hayata yeniden bağlanan Yeşim Salkım, geçirdiği bu ağır ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:

"Belki çok acı çektim belki hiç belki çok ağladım belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum… Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım en güzel #tbt"

Salkım'ın paylaşımı üzerine takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak o zor günleri bir daha yaşamaması temennisinde bulundu.