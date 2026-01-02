Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yetersiz uyku ve işlenmiş gıda beyne zarar veriyor | Sağlık Haberleri

        Yetersiz uyku ve işlenmiş gıda beyne zarar veriyor

        Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, uzun süreli yetersiz uykunun dikkat ve hafızayı zayıflattığını, yüksek şeker içeren işlenmiş gıdaların da beyin için yüksek risk oluşturduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yetersiz uyku ve işlenmiş gıda beyne zarar veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, günlük yaşam alışkanlıklarının beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiğine değindi.

        Beyni yoran ve daha hızlı yaşlanmasına neden olan alışkanlıkların başında yetersiz uykunun geldiğini belirten Topçuoğlu, "Yetersiz uyku, kısa vadede dikkat, hafıza ve öğrenme kapasitesini etkilerken, uzun vadede kronik uykusuzluğun demans riskini artırdığını biliyoruz. Fiziksel olarak hareketsizlik, kısa vadede enerji düşüklüğü ve zihinsel yorgunluk gibi sonuçlarla kendini gösterirken, uzun vadede bilişsel fonksiyonlarda gerileme ve nöron bağlantılarının zayıflaması gibi etkiler ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Topçuoğlu, uykusuzluğun özellikle beynin hipokampüs, prefrontal korteks ve amigdala bölgelerini etkilediğine dikkati çekti.

        REKLAM

        Hipokampüs etkilendiğinde hafıza oluşumu ve bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasının bozulduğunu aktaran Topçuoğlu, şunları kaydetti: "Kısa bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması, derin uykuda gerçekleşen bir hadisedir. Prefrontal korteks etkilendiğinde, dikkat ve odak sorunları ortaya çıkabiliyor. Amigdala ise uykusuzluktan aşırı uyarılıyor. Abartılı duygusal reaksiyonlar ve dürtüsel tepkiler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kişinin toplumsal uyumu da azalıyor."

        Topçuoğlu, uyku sırasında devreye giren glimfatik sistemin beyinde biriken toksinleri temizlediğini, bu sürecin bellek oluşumu ve sinir hücrelerinin onarımı için kritik olduğunu vurguladı.

        "HAZ TUZAĞI BAĞIMLILIK YARATIYOR"

        Yüksek şeker içeren işlenmiş gıdaların odaklanma güçlüğü ve beyin sisi oluşumuna yol açtığı uyarısında bulunan Topçuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "İşlenmiş gıdaların tümü, beyin için yüksek risk oluşturuyor. Çünkü bunlar çok yüksek şeker, yüksek oranda tuz ve düşük kaliteli trans yağ içeriyor. Bu da beynimizin ödül mekanizmasını bozarak bağımlılık yaratıyor. Cips, şeker ve 'fast food' gibi gıdalar dopamin salınımını aşırı düzeyde uyarıyor. Buna haz tuzağı diyoruz ve beyin bu gıdalara bağımlı hale geliyor. Uzun vadede dopamin reseptörleri duyarsızlaşıyor, motivasyon ve ruh hali bozuluyor. Hayvan deneylerinde, kafeterya tipi besinlerle beslenen hayvanların hipokampüsünde yapısal bozulma gözlendi."

        Topçuoğlu, beyin sağlığı için su tüketiminin de önemine işaret ederek, yetersiz su içmenin beyin hücrelerinin hacmini küçülttüğünü, elektrolit dengesini bozduğunu ve toksinlerin temizlenmesini engellediğini belirtti.

        Beyin sağlığını korumak için Topçuoğlu, şu tavsiyelerde bulundu: "Her gün açık havada 20 dakika yürüyüş yapılmalı. Egzersiz, stresi azaltan, kan akışını düzelten etkisiyle uzun vadede uyku düzenini de etkiliyor. Uzun vadede uyku düzeninizi mutlaka yoluna koyunuz. Bunun için gerekirse yardım alınmalı. Sosyal izolasyondan kaçınılmalı. Bireylerin yalnız kalmaktan imtina etmesi önemli çünkü beyin ne kadar çok uyaran alırsa o kadar çok kendini yenileme yetilerini korur. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verilmeli."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı