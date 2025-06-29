Yiğit Koçak, sevgilisinin mezuniyet törenine katıldı
Oyuncu Lizge Cömert mimarlık bölümünden mezun oldu. Sevgilisi Yiğit Koçak, Cömert'i yalnız bırakmadı ve mezuniyet sevincini sosyal medyadan paylaştı
Giriş: 29.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:58
Oyuncu Lizge Cömert, mimarlık eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevincini yaşadı. Bu özel gününde, aynı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Yiğit Koçak da Cömert'i yalnız bırakmadı. Çift, mezuniyet töreninde birlikte yer alarak mutluluklarını paylaştı. Yiğit Koçak, o anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraf: Instagram
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