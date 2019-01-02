Zafer Samancı'nın özel haberine göre Konya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bir operasyonla yılbaşı gecesini kana bulayacak bir eylemi önledi.

3 AYDA DEFALARCA KONYA'YA GELMİŞ

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Abuhazer F.'nin Konya'ya geldiği bilgisini alan polis, hemen harekete geçti. Terörle Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında zanlının, son 3 ayda defalarca Konya'ya gelip gittiğini belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, Abuhazer F.'nin, DEAŞ terör örgütünün sözde istihbarat biriminde görevli olduğunu tespit etti. Terör örgütünün, yılbaşı gecesi iki yıl önceki Reina gece kulübüne yönelik saldırının benzerini düzenlemeyi planladığı ve Abuhazer F.'nin de kanlı eylem için bilgi topladığı iddia edildi. 30 Aralık gecesi düzenlenen operasyonla Abuhazer F.'nin aralarında bulunduğu 2'si Suriye uyruklu, 1'i Türk 3 kişi gözaltına alındı. Abuhazer F.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile değişik şehirlerdeki bazı gece kulüplerinin fotoğraflarının ele geçirildiği iddia edildi.

REİNA SALDIRISI FAİLİYLE AYNI KAMPTA EĞİTİM ALMIŞ

Konya polisi, Abuhazer F.'nin, 1 Ocak 2017'de İstanbul'daki Reina gece kulübüne düzenlediği saldırıda 39 kişiyi katleden Abdülgadir Masharipov'un silahlı eğitim aldığı Afganistan'daki DEAŞ kampında eğitim aldığını belirledi. Abuhazer F.'nin DEAŞ'ın Afganistan kampında başta silah olmak üzere yüksek tahripli patlayıcı yapımı ve düzenekleme konusunda da eğitim aldığı yine iddialar arasında yer aldı.

YURTDIŞINDAN TEHDİTLER SAVURMUŞ

Abuhazer F.'nin 2017 yılında Fransa'da bulunduğu ve burada sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığı, Fransa ile Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu da saptandı. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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