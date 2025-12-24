Habertürk
        Yılbaşına özel indirim kampanyası

        Vodafone, dijital sadakat platformu Happy'de "Yeni Yıl Festivali" kampanyasını başlattığını duyurdu.

        Giriş: 24.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:59
        Yılbaşına özel indirimler
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Happy platformunda yılbaşına özel düzenlenen kampanya kapsamında müşteriler, yıl boyunca elde ettikleri tasarrufu görebilecek ve çeşitli hediyeler kazanabilecek.

        Kampanya çerçevesinde sunulan hediyeler arasında Türkiye'nin 5G'ye hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla 5G uyumlu cihazlara yönelik indirim kodları da yer alacak.

        Müşteriler, Vodafone Yanımda uygulamasındaki "2025 Kazanç Özeti" bölümünden marka indirimleri ve "Hediye Çarkı" sayesinde sağladıkları tasarruf miktarını inceleyebilecek.

        Kampanya dahilinde geliştirilen "Anında Kazan" oyunuyla müşterilere 1 milyonu aşkın kod dağıtılarak toplam 260 milyon lira değerinde fayda sunulması hedefleniyor. Her müşteriye bir indirimin tanımlandığı oyunda, kozmetikten dekorasyona farklı kategorilerde markalardan indirimler sağlanıyor.

        Müşterileri kampanya süresince Watsons, ToyzzShop, Flo, Muhiku, Koçtaş, Sosyopix, H&M, Madame Coco, SuperStep, Stanley, Defacto ve Beymen Club gibi markaların yanı sıra Turna.com üzerinden uçak bileti ve otel rezervasyonlarında indirim imkanlarından yararlanabiliyor.

        Yanımda uygulaması üzerinden erişilen platformda 50'yi aşkın marka indirim kampanyası bulunuyor. Platformdaki tüm indirimlerin kullanılması halinde müşteriler, yıllık minimum 7 bin lira tasarruf sağlayarak tarifeler dünyasından ek fayda elde edebiliyor.

        SUNULAN TOPLAM DEĞER 600 MİLYON TL'Yİ AŞTI

        Temmuz ayında kullanıma sunulan platformdan bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişi, 2 milyondan fazla marka indirim kodu aldı. Platformda sunulan toplam değer 600 milyon lirayı aşarken, Happy platformunu kullanan müşterilerin tavsiye skoru lansmandan bu yana yüzde 61 artış gösterdi ve platformun bilinirliği yüzde 46'ya ulaştı.

        Yanımda uygulamasına giren müşterilerin Happy'yi ziyaret etme oranı yüzde 71 oldu. Kullanıcılar, marka indirimleri ve Hediye Çarkı aracılığıyla 2025'de toplam 56,6 milyar lira tasarruf elde etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Happy'yi, müşterilere onları düşündüklerini ve yanlarında olduklarını göstermek amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

        Vodafone Happy'nin 25 milyon müşteriye açtığı indirimlerle şirketin bugüne kadar en fazla müşteriye ulaşan ve sektördeki en kapsayıcı dijital sadakat platformu olduğunu vurgulayan Şahin, lansmandan bu yana Happy kapsamında müşterilere 2 milyonu aşkın indirim kodu dağıttıklarını ve 600 milyon lirayı aşan değer sunduklarını hatırlattı.

        Happy'yi daha fazla müşteriye deneyimletmek amacıyla yılbaşı dönemine özel bir kampanya başlattıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Bir festival coşkusuyla tasarladığımız kampanyada, müşterilerimize hem yıl boyunca elde ettikleri tasarrufu görme, hem de sürpriz hediyeler kazanma imkanı sunuyoruz. Ülke olarak 5G teknolojisine geçmeye hazırlandığımız bu dönemde, tüm Türkiye 5G'ye hazır olsun diye, müşterilerimize 5G uyumlu telefonlara indirimli sahip olma fırsatı da sağlıyoruz. Cihaz indirimlerinin yanı sıra Hepsiburada'da çeşitli kategorilerde geçerli indirim çekleri sunuyoruz. Vodafone Pay ile müşterilerimize günlük harcama yaptıkları markalarda sunduğumuz indirimlerden, GB ve sürpriz hediyeler kazandıran Çark'a birçok avantaj sunuyoruz. Tüm müşterilerimizi Vodafone Happy Yeni Yıl Festivali'ne bekliyoruz."

