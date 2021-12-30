31 ARALIK’TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak.
Bu sene yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Sağlık ocakları cumartesi günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.
Bu sene yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Sağlık ocakları cumartesi günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.
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