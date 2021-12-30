31 Aralık Cuma günü yılbaşı olarak kutlanacak. Bu özel günde hastane ve sağlık ocağında işi olanlar için çalışma saatlerini araştırdık. Peki Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ta hastane ve sağlık ocağı yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?