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Aksaray'da yılbaşında satmak için beslediği hindileri çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayırseverler vatandaşların temin ettiği bir evde yaşamını sürdüren Fadik Sert (74),33 yaşında kocasını, 1 yıl öncede oğlunu kaybedince yalnız yaşamaya başladı.
Evinin bahçesinde tavuk ve hindi besleyerek geçimini sağlamaya çalışan Fadik Sert, beslediği hindilerden 10 tanesi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktığında kümesin kilidinin kırıldığını ve 15 hindiden 10’unun olmadığını fark eden Fadik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, bahçede ve kümeste inceleme yaptı.
Polis, hindileri çalan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
"NE OLUR BEN ÖLSEYDİM"
Hindi ve tavuk satarak para kazandığını ve bununla geçimini sağladığını belirten Fadik Sert, “Sabah öttü hayvanlar. Baktım, 15’in 5’i kalmış. 10 tane gitmiş. Ben de hemen gittim ‘Mısırgalarım yok, götürmüşler’ dedim. O zamana kalmadı 2 gün önce komşum dedi ki, ‘Fadik teyze hırsız var dolaşıyor buralarda, hindilerini çalar’ dedi. Ona kalmadı bugün çaldı gitti. Ne olur ben ölseydim. Ben satıyorum, ekmek parası yapıyordum. Bir tanesinden 10-5 TL para kalıyordu. Ben de onu ekmek parası yapıyordum. Konya’da bir fabrika hindilerimi yılbaşından önce alıyordu. Yılbaşı yapmıyorlardı ama oradaki işçilerine hediye veriyordu. Ben de kazandığım parayı ekmek parası yapıyordum. Benim kimsem yok. Oğlum vardı, öldü, kendini astı. Çok mazlumdu oğlum. Ona yanardım ben bu mısırgalarımdan hiç haberim yoktu. Ben geceleri horozlarımı kestim, yediğim ekmeğin borcunu ödedim. Bu evde hayra oturuyorum. Kira veriyorum diye yalan söyleyemem. Ben ortada kaldım, 2 kişi hayrına yaptı bu evi 'ölene kadar otursun' dediler. 'Kimsesi yok, gariban' dediler oturuyorum öyle. Çobanlık yapan kocam 33 yaşında kanserden öldü” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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