Yıldıray Şahinler'den 'Kara' ve yeni karakteri hakkında sürpriz açıklamalar

SHOW TV’nin yeni dizilerinden 'Kara'nın yayınlanmasına günler kaldı.

Yapımını Most Production’ın üstlendiği yeni dizisi 'Kara'nın sevilen oyuncularından Yıldıray Şahinler, proje hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu

Yıldıray Şahinler, dizinin hikâyesi için şunları söyledi; “Hikâye, bir yol hikâyesi sanki... Bir ailenin geçtiği uzun bir yolculuk, o yolculuk içinde her birinin değişimleri, savruluşları, kopuşları, bir arada duruş çabaları… Öte yandan çağdaş bir Robin Hood öyküsü. ‘Çalmak’ eylemi üzerine durup düşünmemize yol açacak bir aksiyon örgüsü var. Bunların ardında da katman katman açılan, sürprizlere gebe sırlarla dolu bir hesaplaşma hikâyesi.”

Yıldıray Şahinler, canlandırdığı Halim karakterini ise şöyle anlatıyor; “Benim oynadığım Halim karakteri Kara, Yosun ve Sedat’ın amcası. Bir yanıyla ailenin en kalender, görmüş geçirmiş üyesi. Kara’nın deli dolu yanını dizginlemesine yardım eden bir akıl hocası, ailenin sırlarını bir yük gibi taşıyan biri; diğer taraftan da annesi Sema’nın güvenli gölgesinde tam büyüyememiş orta yaşlı bir erkek çocuk.”

Yıldıray Şahinler, 'Kara’da izleyiciyi nelerin beklediğini ise şu sözlerle vurguluyor; “Çok sarsıcı, çok şaşırtıcı, çok yoğun bir dizi görecekler. Oyunculuk kalitesinin çok dengeli ve yüksek olacağı, hiçbir anı geçiştirilmemiş bir rejiyle oluşan bir iş seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.”

İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı ve sevilen isimleri kadrosunda bir araya getiren 'Kara', perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak.