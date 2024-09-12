Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatiline devam ediyor
Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz mevsiminin son günlerini kızları Mira Milena ve eşi Berk Oktay ile Maldivler'de değerlendiriyor
Giriş: 12.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:28
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay, yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk tatillerini Maldivler'de sürdürüyor.
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Ünlü oyuncu çift, yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
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38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.