Yıldız Çağrı Atiksoy, Sıla bebek vahşetine sessiz kalmadı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşadığı vahşete Yıldız Çağrı Atiksoy sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaşadığı derin üzüntüyü ve acıyı paylaştı
Türkiye, henüz çözülemeyen Narin Güran cinayetinin sarsıcı etkisini atlamadan bu kez Sıla bebek olayıyla sarsıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, uyanmadığı için ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği anlaşıldıktan sonra entübe edildi. Son açıklamada; Sıla bebeğin sağlık durumu stabil olduğu dile getirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi, üvey babası, 18 yaşından küçük iki komşu çocuğu ve çocuklardan birinin babası göz altına alındı.
Tekirdağ Valiliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusuyla ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."
Yaşanan bu vahşete oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı. Atiksoy, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla tepkisini dile getirerek, yaşadığı derin üzüntüynün yarattığı acıyı vurguladı.
Yıldız Çağrı Atiksoy, üzüntüsünü sosyal medya hesabında siyah bir ekran paylaşarak dile getirdi; "Hiç iyi değilim! En ağır küfürler, beddualar, ne yazsam bomboş. İçimdeki acının tarifi yok, çok canım acıyor."
Fotoğraflar: Instagram