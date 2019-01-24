Yıldız Holding grup şirketlerinden Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren, Yıldız Holding’in ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.

İsrafsız şirket modeli anlayışıyla ve "dünya, toplum ve ürün" başlıklarıyla hazırlanan raporda, sekiz şirketin üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerde izlediği sürdürülebilirlik yöntemleri ve gelecek yıllardaki hedeflerine yer verildi.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) bağlı kalınarak hazırlandığı belirtildi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker, "Dünyamızın mevcut koşullarını iyileştirme, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte güçlenerek toplum için değer üretme, ürünlerimizle topluma ilham verme taahhüdünde bulunduk. Ülker bünyesinde 2015 yılında ‘Bu Dünya Bizim’ diyerek başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzu, diğer grup şirketlerimizi de dahil ederek devam ettiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek gelecek nesillere ilham vermek" dedi.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise, "Yıldız Holding bünyesinde bu yıl ilk kez hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporu’nda, 2017 yılındaki çalışmalarımızın sonuçlarına yer verdik. Ancak bu raporu, sahip olduğumuz birikimin bir değerlendirmesi ve taahhütlerimizin yer aldığı bir belge olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde olduğu gibi, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ŞEKER VE TUZ ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu'ndan öne çıkan başlıklara göre, holdingin atıştırmalık kategorisindeki işlerini tek çatı altında topladığı Pladis, şeker ve tuz oranını düşürme taahhüdünde bulunduğu bildirildi. Bu anlamda sunulan taahhütler arasında, ürünlerin yüzde 95’inin bir porsiyonunun 200 kaloriyi aşmaması garantisi, şeker oranı düşük yeni ürünler sunmak ve mevcut ürünlerin lezzetini korurken şeker oranlarını düşürmek, tuz oranını düşürmeye devam etmek ve beslenme değerlerine ilişkin bilgileri kolay ulaşılır kılmak yer aldığı kaydedildi.

Kakao tedarikini yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklardan temin etme yolunda çalışmalarını sürdüren Godiva'nın ise, daha kaliteli kakao üretimi ve kooperatiflerin gelişmesi için destek vererek, 2020 çevresel hedeflerinden su ve karbon azaltımı hedeflerine ulaştığı belirtildi.

ATIK ORANINI YÜZDE 8'E İNDİRDİ

2024 hedefleri kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık oranını yüzde 8’e indiren Ülker Bisküvi'nin, enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen projelerle, toplamda 9.9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlarken, 2016 yılında 11.4 milyon TL seviyesindeki Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını yüzde 13’ün üzerinde artırdığı bilgisi verildi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, ambalaj atıklarını kontrol altında tutmak ve mağazalarda müşterilerin plastik poşet kullanımını azaltmak üzere 'Poşetmatik' uygulaması başlatan Bizim Toptan'ın, 2017 yılında pilot uygulamayla başlayan projeyle poşet kullanımını yaklaşık yüzde 30 azalttığı vurgulandı.

5.4 MİLYON TON DAHA AZ SU HARCADI

Şok Marketler'in de, mağazalarda enerjiyi verimli kullanmak için geliştirdiği proje ile, havanın reyon içerisinde tutulmasıyla merkez soğutma sisteminin yükünü azalttığı ve soğutmalı reyonlardaki floresanları LED floresanlar ile değiştirdiği bildirildi.

'Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu' ile yüzde 11 enerji verimliliği sağlayan Besler'in, 2.3 milyon TL’lik mali tasarruf kaydettiği, Kerevitaş'ın da, su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 2017 yılında 5.4 milyon ton daha az su harcadığı ve bu sayede yaklaşık 680 bin TL’lik tasarruf sağladığı kaydedildi.