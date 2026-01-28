Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.172,86 %0,50
        DOLAR 43,4137 %0,03
        EURO 52,1753 %-0,19
        GRAM ALTIN 7.351,04 %1,75
        FAİZ 34,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 160,09 %2,32
        BITCOIN 89.123,00 %0,19
        GBP/TRY 60,0286 %-0,18
        EUR/USD 1,2011 %-0,25
        BRENT 67,69 %0,18
        ÇEYREK ALTIN 12.018,92 %1,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yıldız Holding'in "JOB Young Talent" programına başvurular başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Yıldız Holding'in "JOB Young Talent" programına başvurular başladı

        Yıldız Holding'in lisans ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel gelişim ve deneyim fırsatı sunduğu JOB Young Talent için 2026 yılı başvuruları başladı. Bu yıl 15'inci kez hayata geçirilen programa, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri 22 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        JOB Young Talent 2026 başvuruları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıldız Holding çatısı altında 15 yıldır öğrencilere staj yoluyla profesyonel deneyim fırsatı sunan JOB Young Talent için 2026 yılı başvuruları başladı. Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik olan staj programına, 22 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

        İş dünyasının uzun soluklu staj programlarından biri olan JOB Young Talent, bugüne kadar 1.400’ün üzerinde öğrenciye proje bazlı staj imkanı sunarken 2025 yılında yaklaşık 20 bin başvuru aldı. Öğrencilerin yetkinlikleri doğrultusunda kariyerlerine en uygun başlangıcı yapmalarına destek olmayı amaçlayan bu program; aynı zamanda global düzeyde öğrenme, yetenek ve insan kaynakları alanlarında profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri Yetenek Kazanımı kategorisinde ödüle sahiptir.

        REKLAM

        2026 itibarıyla staj odağında yapılandırılan programa kabul edilen adaylar, staj süresince Yıldız Holding ile Holding bünyesindeki başta gıda ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve lider markalarında profesyonel deneyim kazanma fırsatı bulacak. Global ölçekteki güçlü markalarıyla öne çıkan Yıldız Holding, JOB Young Talent ile gıda, perakende, pazarlama, üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri ve dijitalleşme gibi alanlardaki kapsamlı iş kolları sayesinde katılımcılara dünya standartlarında çok yönlü öğrenme ve gelişim imkanları sunuyor.

        DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAPAY ZEKÂ İLE VERİ ODAKLI YAPIYA TAŞINIYOR

        JOB Young Talent’ta bu yıl, aday deneyimini daha da ileri taşımak amacıyla değerlendirme süreçlerine yenilikçi teknolojiler entegre edilerek, sürecin belirli aşamalarında yapay zekâ destekli mülakat uygulamaları hayata geçiriliyor. Bu şekilde daha kapsayıcı, çevik ve veri odaklı bir değerlendirme süreci hedeflenirken, adayların potansiyellerinin daha etkin bir şekilde anlaşılması ve en doğru rollerle eşleştirilmesi hedefleniyor.

        “JOB YOUNG TALENT İLE ÖĞRENCİLERE POTANSİYELLERİNİ KEŞFEDEBİLECEKLERİ KAPSAYICI BİR DENEYİM FIRSATI SUNUYORUZ”

        İstikrarıyla sektöre örnek teşkil eden bu programla öğrencilerin kariyer yolculuklarında mesleki gelişimlerine destek olmayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, sözlerine şöyle devam etti:

        “Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları stratejimizin odağına ‘insana yatırım’ı alıyor; yeteneklerimizi, sürdürülebilir başarımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz JOB Young Talent ile katılımcılara, Holding ve her biri kendi sektöründe öncü role sahip şirket ve güçlü markalarımız bünyesinde, gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel dünyayı yakından tanıyabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri dijital, kapsayıcı ve üretken bir gelişim ortamı sunuyoruz. İş dünyasının en uzun soluklu staj programlarından biri olan bu programın, bugün sektörde yer alan pek çok tecrübeli profesyonelin kariyerindeki ilk durak olması bizler için çok kıymetli. Her yıl, programın gelişim olanaklarını daha da ileriye taşımak için titizlikle çalışıyoruz. Bu yıl, yapay zekâ destekli uygulamalarla güçlendirdiğimiz programımızla, öğrencilerin kariyer yolculuklarının en kritik adımlarında yanlarında olarak profesyonel gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 25 Ocak 2025 (Kültür Ve Turizm Ayrı Mı Olmalı?)

        Savaş uçakları neden pahalı bütçelerle üretiliyor? En yüksek maliyetli savaş uçakları hangileri? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; Mimar ve Yazar Dr. Sinan Genim oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...