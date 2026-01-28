Yıldız Holding'in "JOB Young Talent" programına başvurular başladı

Yıldız Holding çatısı altında 15 yıldır öğrencilere staj yoluyla profesyonel deneyim fırsatı sunan JOB Young Talent için 2026 yılı başvuruları başladı. Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik olan staj programına, 22 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

İş dünyasının uzun soluklu staj programlarından biri olan JOB Young Talent, bugüne kadar 1.400’ün üzerinde öğrenciye proje bazlı staj imkanı sunarken 2025 yılında yaklaşık 20 bin başvuru aldı. Öğrencilerin yetkinlikleri doğrultusunda kariyerlerine en uygun başlangıcı yapmalarına destek olmayı amaçlayan bu program; aynı zamanda global düzeyde öğrenme, yetenek ve insan kaynakları alanlarında profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri Yetenek Kazanımı kategorisinde ödüle sahiptir.

2026 itibarıyla staj odağında yapılandırılan programa kabul edilen adaylar, staj süresince Yıldız Holding ile Holding bünyesindeki başta gıda ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve lider markalarında profesyonel deneyim kazanma fırsatı bulacak. Global ölçekteki güçlü markalarıyla öne çıkan Yıldız Holding, JOB Young Talent ile gıda, perakende, pazarlama, üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri ve dijitalleşme gibi alanlardaki kapsamlı iş kolları sayesinde katılımcılara dünya standartlarında çok yönlü öğrenme ve gelişim imkanları sunuyor.