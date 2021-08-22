Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Yıldız Holding, Pendik Nişasta’nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı

Yıldız Holding yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin satışı için Alpinvest ile anlaşma sağladı. İşlemin sonucunda Alpinvest ve Cargill şirkette eşit paylarla yola devam edecek

Yıldız Holding, Pendik Nişasta’nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı
HABERTURK.COM

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan PNS Pendik Nişasta A.Ş’deki yüzde 50 payı için Alpinvest’le el sıkıştı. İşlemin taraflarınca yapılan ortak açıklamaya göre, işleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi.

1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurulan, ilk kez 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa'da ve Türkiye'de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı.

Avrupa'da nişasta ve şeker üretiminde lider olan Cerestar'ın 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE DEĞER KATMAYA DEVM EDİYORUZ"

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, satış işlemi sonrası şunları söyledi: “Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin satışını gerçekleştirerek, bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna’nın çatı şirketi Alpinvest’e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik’in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz.”

“GLOBAL DÜŞÜNÜP, HIZLI AKSİYON ALACAĞIZ"

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan ÖZGÜÇLÜ ise yaptığı açıklamada "Alpinvest olarak iştirak şirketimiz, aynı zamanda Türkiye Makarna İhracatında sekiz yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettiğimiz tecrübeyi, Cargill’in dünya tecrübesiyle birleştirerek, bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dev tesiste sona gelindi - Haberler
İŞ-YAŞAM Dev tesiste sona gelindi
Balıkçılara verilen BAGİS desteği uzatıldı
İŞ-YAŞAM BAGİS desteği 2023 sonuna uzatıldı
Çukurova'da yetiştirilen meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor
İŞ-YAŞAM Çukurova'dan 14 ülkeye ihraç ediliyor
Anadolu şehirlerinde e-ticarete ilgi artıyor
İŞ-YAŞAM Anadolu'da e-ticaret rüzgarı
Çanakkale Köprüsü'nde tabliyelerin montajı sürüyor
İŞ-YAŞAM Çanakkale Köprüsü'nde tabliyelerin montajı sürüyor
Öğrenciler dikkat! Borçlar için son 10 gün - Haberler
İŞ-YAŞAM Öğrenciler dikkat! Borçlar için son 10 gün
Pandemi sonrası insan kaynakları trendleri değişiyor
İŞ-YAŞAM 'İnsan kaynağını yapay zeka seçecek'
Jackson Hole toplantısına Kovid-19 önlemi!
İŞ-YAŞAM Jackson Hole toplantısı sanala taşındı
TESK Başkanı Palandöken: 'Çevreyi korumak için ulusal depozito sistemi gerekli'
İŞ-YAŞAM TESK'ten ulusal depozito sistemi talebi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
İŞ-YAŞAM Bakan Elvan, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.