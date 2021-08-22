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Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan PNS Pendik Nişasta A.Ş’deki yüzde 50 payı için Alpinvest’le el sıkıştı. İşlemin taraflarınca yapılan ortak açıklamaya göre, işleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi.

1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurulan, ilk kez 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa'da ve Türkiye'de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı.

Avrupa'da nişasta ve şeker üretiminde lider olan Cerestar'ın 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE DEĞER KATMAYA DEVM EDİYORUZ"

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, satış işlemi sonrası şunları söyledi: “Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin satışını gerçekleştirerek, bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna’nın çatı şirketi Alpinvest’e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik’in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz.”

“GLOBAL DÜŞÜNÜP, HIZLI AKSİYON ALACAĞIZ"

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan ÖZGÜÇLÜ ise yaptığı açıklamada "Alpinvest olarak iştirak şirketimiz, aynı zamanda Türkiye Makarna İhracatında sekiz yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettiğimiz tecrübeyi, Cargill’in dünya tecrübesiyle birleştirerek, bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz” dedi.