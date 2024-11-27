Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.652,95 %0,17
        DOLAR 34,6576 %0,05
        EURO 36,5077 %0,33
        GRAM ALTIN 2.956,48 %0,85
        FAİZ 40,75 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 33,98 %-0,04
        BITCOIN 93.226,00 %1,72
        GBP/TRY 43,7673 %0,43
        EUR/USD 1,0533 %0,42
        BRENT 73,26 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 4.833,85 %0,85
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yıldız Holding yatırımcı ve analistlerle buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        Yıldız Holding yatırımcı ve analistlerle buluştu

        2024 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı'nda, Holding ve halka açık şirketlerinin finansal performansları hakkında bilgi verildi. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik "Yıldız Holding, odaklanma stratejisiyle büyümesini sürdürürken, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Holding yatırımcı ve analistlerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıldız Holding halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji’nin 2024 yılının dokuz aylık finansal performansı, Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk’ün moderasyonunda “2024 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı”nda paylaşıldı.

        İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen etkinliğe Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik ev sahipliği yaptı. Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Kerevitaş CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş, şirketlerin finansal performansını ayrıntılı sunumlarla anlattı, yatırımcı ve analistlerden gelen soruları yanıtladı.

        “ŞEFFAF İLETİŞİMİ PEKİŞTİREN BU BULUŞMAYI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM”

        Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen buluşmanın, Holding ve şirketlerinin performanslarının yatırım camiasından değerli paydaşlara şeffaf bir şekilde aktarıldığı son derece önemli bir platform olduğunun altını çizen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik şunları söyledi:

        “Yıldız Holding, odaklanma stratejisiyle büyümesini sürdürürken, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Holding ve hissedarları olduğumuz halka açık şirketlerimiz, bugün ortaya koydukları iş sonuçları ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle sektörlerinin önemli oyuncularındandır. Şirketlerimizin performansını ve 2024 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçlarımızı, toplantımıza katılan analist ve yatırımcılarla karşılıklı diyalog ortamında paylaşma fırsatını bulduk. Kurumsal yönetişim kapsamında şeffaf iletişimi pekiştiren ve paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliğine olumlu katkısı bulunan bu buluşmayı çok önemli buluyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?