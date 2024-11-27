Yıldız Holding yatırımcı ve analistlerle buluştu

Yıldız Holding halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji’nin 2024 yılının dokuz aylık finansal performansı, Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk’ün moderasyonunda “2024 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı”nda paylaşıldı.

İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen etkinliğe Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik ev sahipliği yaptı. Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Kerevitaş CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş, şirketlerin finansal performansını ayrıntılı sunumlarla anlattı, yatırımcı ve analistlerden gelen soruları yanıtladı.