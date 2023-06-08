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Yıldız sol beki Galatasaray istiyordu, Bayern Münih'e gidiyor!

Galatasaray, Borussia Dortmund'un yıldız sol beki Raphael Guerreiro'ya talip olmuştu. Transfer için, Alman devi Bayern Münih devreye girdi ve yıldız oyuncuyla anlaştı

Yıldız sol beki Galatasaray istiyordu, Bayern Münih'e gidiyor!
HABERTURK.COM

Süper Lig'i şampiyonlukla bitiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek olan Cimbom, ses getirecek bir kadro amaçlıyor. Yeni sezon için sol beke takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Raphael Guerreiro'ya talip olmuştu.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekizli sol bek Alman devi Bayern Münih'le anlaştı. Aktarılana göre, haftaya açıklanacak olan anlaşma 2026 yılına kadar geçerli olacak.

Yıldız sol bek için Galatasaray'ın dışında, Atletico Madrid'de devredeydi.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Portekizli sol bek, 6 gol 14 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldızın piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 20 milyon Euro olarak belirleniyor.

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