The Cambridge Dictionary #WordOfTheYear2023 is …



'hallucinate' (verb): When an artificial intelligence hallucinates, it produces false information.



Find out more about #hallucinate
#CambridgeWOTY