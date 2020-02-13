Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Erşov, dört fotoğrafıyla kazandı.

Oleg Erşov Fleswick Körfezi, İngiltere

Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

Oleg Erşov Blafellsa, İzlanda

Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

Oleg Ershov Kerlingarfjoll, İzlanda

Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."

Oleg Erşov Haifoss, İzlanda

Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı.

Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.

Magali Chesnel Salin de l'ile Saint Martin, Fransa

Diğer ödül kazananlar ise şöyle:

İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda

Sander Grefte Bonaire, Hollanda Karayipleri

Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan

Peter Adam Hoszang Şarkiya Çölü, Umman

Yarışma bu yıl yeni karegoriler de yarattı:

Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya

Anke Butawitsch Madeira, Portekiz

Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD

Brandon Yoshizawa SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD

Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya

Ignacio Palacios Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor

Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

Ricardo Da Cunha Batı Moğolistan

Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

Veselin Atanasov Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan

Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle:

Armand Sarlangue North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Parkı, Utah, ABD

Greg Stokesbury Sierras, California, ABD

Benjamin Maze Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya

Daniel Mirlea Cozia Ulusal Parkı, Romanya

Craig Bill Page, Arizona, ABD

Helder Silva Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD

Stanislao Basileo Torio, İtalya

Jaka Ivancic Hırvatistan

Mat Beetson Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya

Patrick Hertzog Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda

Yarışmada ödül alan diğer fotoğrafları internet sitesinde inceleyebilirsiniz.