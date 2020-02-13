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Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Dünya çapından 840 kişinin katıldığı Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasında etkileyici kareler yer aldı. Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019'un kazananı Rus sanatçı Oleg Erşov oldu. Yarışmanın öne çıkan fotoğraflarını derledik.

Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri
BBC TÜRKÇE

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Erşov, dört fotoğrafıyla kazandı.

- Oleg Erşov
Fleswick Körfezi, İngiltere

Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

- Oleg Erşov
Blafellsa, İzlanda

Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

- Oleg Ershov
Kerlingarfjoll, İzlanda

Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."

- Oleg Erşov
Haifoss, İzlanda

Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı.

Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.

- Magali Chesnel
Salin de l'ile Saint Martin, Fransa

Diğer ödül kazananlar ise şöyle:

İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda

- Sander Grefte
Bonaire, Hollanda Karayipleri

Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan

- Peter Adam Hoszang
Şarkiya Çölü, Umman

Yarışma bu yıl yeni karegoriler de yarattı:

Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya

- Anke Butawitsch
Madeira, Portekiz

Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD

- Brandon Yoshizawa
SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD

Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya

- Ignacio Palacios
Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor

Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

- Ricardo Da Cunha
Batı Moğolistan

Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

- Veselin Atanasov
Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan

Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle:

- Armand Sarlangue
North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Parkı, Utah, ABD
- Greg Stokesbury
Sierras, California, ABD
- Benjamin Maze
Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya
- Daniel Mirlea
Cozia Ulusal Parkı, Romanya
- Craig Bill
Page, Arizona, ABD
- Helder Silva
Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD
- Stanislao Basileo
Torio, İtalya
- Jaka Ivancic
Hırvatistan
- Mat Beetson
Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya
- Patrick Hertzog
Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda

Yarışmada ödül alan diğer fotoğrafları internet sitesinde inceleyebilirsiniz.

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