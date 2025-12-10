Habertürk
        Haberler Ekonomi Girişimcilik "Yılın Startup'ı" seçildi - Girişimcilik Haberleri

        “Yılın Startup’ı” seçildi

        Yapay zekâ destekli bankacılık ürünleri pazaryeri Hesap.com, Türkiye'nin PSM Awards'da "Yılın Startup'ı" kategorisinde ödüle layık görüldü

        Giriş: 10.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:38
        "Yılın Startup'ı" seçildi
        Yapay zekâ destekli bankacılık ürünleri pazaryer Hesap.com, PSM Awards’da “Yılın Startup’ı” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

        Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Hesap.com olarak, kullanıcıların finansal dünyalarını daha kolay ve bilinçli yönetmelerine olanak sağlamak için 2025 yılında faaliyetlerimize başladık. Kısa sürede ulaştığımız başarı ekibimizin yüksek yetkinliği, titiz çalışması ve özverili gayretlerinin yansıması niteliğinde. Bu ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizi çeşitlendirip kullanıcı tabanımızı genişleterek, başarılarımıza yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz.”

