Yıllar içinde istediği görüntüye kavuşarak hayalini gerçekleştiren kişiler son hallerini paylaşıyor
Hepimizin kendisiyle ilgili değiştirmek istediği bir şeyi vardır. Bazı insanlar, bunu istemekten ötesini yapar ve uzun süre bunun için çalışır. En sonunda ortaya; kendisini daha fazla seven ve hayallerini yaşayan bir birey çıkar.
Giriş: 28.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:29
1
"22-31. Buna bakmak bile çılgınca."
2
"Düşük karbonhidrat ile 18 ayda 56 kilo verdim!"
3
"Kilo verme süreci."
4
"Değişim için savaştım."
5
"Bu benim ilk öncesi ve sonrasım, henüz işim bitmedi millet!"
6
"Lisedeki halimden 28'ime."