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Yıllar önce aldığı imitasyon saat altın çıktı!

İngiltere’de yıllar önce aldığı imitasyon saatleri rehin dükkanında satmaya çalışan kadın, satmak istediği saatlerden birinin gerçek altın olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Yıllar önce aldığı imitasyon saat altın çıktı!
DHA

İngiltere'de yıllar önce aldığı 3 imitasyon saati rehin dükkanında satmaya karar veren Andrea adlı kadın satmak istediği saatlerden birinin gerçek altın olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

DHA'nın haberine göre Yorkshire bölgesinde yaşayan Andrea, ünlü bir saat markasına ait 3 farklı imitasyon saati satmak için rehinci dükkanına gitti.

Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi.

Şaşkına dönen Andrea ITV'ye açıklamalarda bulunarak, “Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Meğer altındanmış” dedi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Rehinci dükkanının sahibi Dan Hatfield, saati inceleyince, imitasyon olduğu düşünülen ürünün gerçek altından yapıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatfield, “Her ne kadar marka olarak imitasyon olsa da, bu gerçek altın. Bunun altın olduğunu direkt görebilirsiniz” dedi.

Hatfield’in söz konusu saati 2 bin 700 sterline (27 bin 968 TL) satın aldığı ifade edildi.

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