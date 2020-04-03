Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiği bugünlerde hepimiz tutunacak bir dal arıyoruz.

Tedbirler konusunda çalışan devlet yöneticilerinin, hastalığın daha fazla yayılmaması ve hasta olanların tedavisi için uğraşan elleri öpülesi sağlık çalışanlarının gözünün içine bakıyoruz.

Bu zor günlerde bir de elzem olarak duygusal - bilgin - sağ duyulu kişilerin fikirlerine, duygularına - düşüncelerine gereksinim duyuyoruz.

O duygusal - bilgin - sağ duyulu kişilerden biri Yılmaz Erdoğan.

Yılmaz Erdoğan, korona günlerindeki duygularını 'İlaç' başlığıyla kaleme aldı.

Yılmaz Erdoğan, şairane yazısında yaşadığımız zor günlerde birlik - beraberliğin ve evde kalmanın önemine dikkat çekti. Erdoğan, yazısında 'kahramanlarımız' olarak tanımladığı sağlık çalışanları için duaların eksik edilmemesi gerektiğini de dile getirirken ilacımızın sevgi ve şefkat olduğunun altını çizdi.

'İLAÇ'

Zor günde birlik olmak, aynı şeye inanmak ve aynı şeyi yapmaktır.

Viral kıyamet gibi bir salgın ortamında, sözün doğrusuna uymak ve evden çıkmamaktır.

Küçük de olsa büyük de, dar da olsa geniş de,

Evimiz, tek yuvamız, tek sığınağımızdır.

Hele böylesi bir dönemde "insanın evi gibisi yoktur."

Bu koşullarda hala işbaşı yapan, çalışmak zorunda olanlarımız,

Başta sağlık çalışanlarımız bizim kahramanlarımızdır.

Yaptıkları unutulmayacaktır.

Alkış ve dualarımız onlar içindir.

Haydi hep birlikte ortak bir kararla davranalım.

Bu badireyi en az zararla atlatalım.

Bu günlerde birbirimize sarılamadığımızdan dolayı, içimizde biriken sevgi ve şefkat, ilacımız olacaktır inşallah...