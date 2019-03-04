YKS başvuruları nasıl yapılacak? sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç, YKS hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. 12 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları bugün saat 23.59'a kadar yapılabilinecek. Peki YKS sınavı ne zaman? İşte YKS sınavına dair detaylar...

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2019-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

- 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

- Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri),sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

- Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar: MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.),aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

15 Haziran 2019'da yapılacak YKS sınavının sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.