YKS 2026 SINAV TAKVİMİ: YKS ne zaman? TYT ne zaman, saat kaçta? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar sınavla ilgili takibini sıklaştırdı. Kariyer planlaması açısından kritik bir süreç olan YKS, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Sınavın ne zaman yapılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki YKS ne zaman? TYT ne zaman, saat kaçta? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
YKS NE ZAMAN?
ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav, adayların üniversiteye yerleşme sürecinde belirleyici olacak.
TYT VE AYT SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10.15’te uygulanacak.