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YKS başvuru işlemleri merak konusu oldu. Onbinlerce öğrenci iyi bir üniversitede okuyabilmeleri için gireceği YKS bu sene üç oturum ile gerçekleşecek. AYT, TYT ve YDT olarak gerçekleşecek olan YKS başvuru nasıl yapılır ve YKS ücretleri ne kadar? Hangi bankaya yatırılıyor? şeklindeki sorular da öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oluyor.
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2019
YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan YKS sınav başvuru işlemleri şöyle yapılmaktadır;
YKS başvuruları 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru sayfasının bugün gün içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
2019 YKS BAŞVURU KILAVUZU
ÖSYM'den dün yapılan açıklamada "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS),15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. 2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır." ifadeleriyle YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığı ve başvuruların bugünden itibaren alınacağı bildirildi.
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