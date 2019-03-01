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YKS başvuru nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. TYT, AYT ve YDT şeklindeki 3 oturumla gerçekleşecek olan YKS 2019 sınavı 15-16 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvuru son güç tarihi ne zaman? İşte detaylar...
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS başvurusunda bulunacak olan öğrenciler aşağıdaki detaylara dikkat etmeli...
YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar YKS başvuru ücretini ödedikten sonra işlemlerini tamamlayabiliyor. Üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan Üniversite sınavında her bir test için adaylar 50 Türk Lirası ücret ödeeyecek. Başvuru yapıp ücretini ödemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
YKS SINAVI NE ZAMAN 2019
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),15.45, 120 dakika
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınavı kapsamında gerçekleştirilecek olan üç teste de tüm adaylar katılım sağlayabilecek. Her sınav için adaylar 50 Türk Lirası başvuru ücreti ödeyecek.
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