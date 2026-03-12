2026 YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her bir oturumda ayrı ayrı ödenmek üzere 700 TL olarak belirlendi.

Ancak geç başvuru zamanında sınav ücretinin yüzde 50 fazlasının ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle geç başvuru sınav ücreti her bir oturum için 1.050 TL olarak belirlendi.