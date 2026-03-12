Canlı
        Haberler Bilgi Gündem YKS başvurularında bugün son! 2026 ÖSYM YKS geç başvuru ekranı ile YKS başvuruları saat kaçta bitiyor, sınav ücreti ne kadar?

        YKS başvurularında bugün son! 2026 ÖSYM YKS geç başvuru ekranı

        Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreçte sona gelindi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılan YKS geç başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylara tanınan geç başvuru hakkından yararlanmak isteyenlerin işlemlerini gün bitmeden tamamlaması gerekiyor. Başvurular, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, 2026 ÖSYM YKS geç başvuru ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Üniversite hayali kuran adaylar için kritik süreçte sona gelinirken, başvurusunu henüz tamamlamayanlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ekranına yöneldi. Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle kolayca tamamlayabiliyor. İşte YKS başvuru ekranı ve başvuru adımlarına dair merak edilenler…

        2026 YKS NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda yapılacak. Oturum tarihleri şöyle:

        - YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026 saat 10.15

        - YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026 saat 10.15

        - YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026 saat 15.45

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI

        YKS sınavının ilk başvuruları 6 Şubat ila 3 Mart arasında alındı. Geç başvurular ise 10 Mart ile 12 Mart arasında alınıyor.

        Buna göre; 12 Mart Perşembe bugün saat 23.59'da başvurular bitiyor. Henüz başvurusunu yapmamış adaylar ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlayabilir.

        ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınav sonucu 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücreti her bir oturumda ayrı ayrı ödenmek üzere 700 TL olarak belirlendi.

        Ancak geç başvuru zamanında sınav ücretinin yüzde 50 fazlasının ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle geç başvuru sınav ücreti her bir oturum için 1.050 TL olarak belirlendi.

