YKS boş kontenjanlar 2024: YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona erecek. Herhangi bir lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise YKS ek tercihlere odaklandı. 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Bu süreçte 2024 YKS boş kontenjanlar baz alınacak. Peki, YKS boş kontenjanlar, 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite kayıtları sona eriyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih süreci başlayacak. Bu noktada 2. kez tercihte bulunacak adaylar YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM’den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek. Ancak YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
2024 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile netleşecek.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos 2024 Cuma günü tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.