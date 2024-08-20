YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih ne zaman başlıyor?
YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YKS 2. ek tercihlerin yapılacağı tarihi gündemine aldı. YKS ek tercih tarihleri, üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından netlik kazanacak. YKS ikinci tercih süreci öncesinde, boş kontenjan listesi ve taban puanları tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor?" İşte 2024 üniversite ikinci tercih yerleştirme tarihleri...
YKS ek tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından, üniversite ikinci tercih yerleştirme tarihleri, boş kontenjan listesi ve taban puanları netlik kazanmış olacak. Ek tercihlerden lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilecek. Peki, "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor?" İşte YKS ek tercih tarihleri...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.